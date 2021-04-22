Не верь своим глазам: юная японская блогерша оказалась 50-летним дядей
53-летний японец придумал себе очень специфическое хобби. Он ведет соцсети от имени юной 20-летней девушки, редактируйте фотографии в специальном приложении. Трудно поверить, что на фотографиях - взрослый мужчина!
Источник:Instagram
Наш герой описывает себя как человека, который очень любит перевоплощаться. Он делает селфи и редактирует их в специальном приложении FaceApp, где превращает себя в девушку. Впоследствии мужчина публикует все фотографии в социальных сетях.
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Удивительно, но забавный японец уже успел собрать более 13 тысяч подписчиков в инстаграме и 7100 – в твиттере. Блогер не скрывает от фанатов, что на самом деле он – 53-летний мужчина.
Я дядя за 50, который обычно работает дома. Мне очень нравится FaceApp и я загружаю селфи с красивой отделкой, – пишет мужчина у себя в инстаграме.
Кроме того, "девушка" часто оставляет определенные намеки на свой главный секрет. Вот небольшая "пасхалка". Но мужчина никогда не показывал себя полностью.
Мужчина не скрывает, что девушка – фейк / Фото zaitaku_iyada
Как это обычно бывает, не все люди понимают такое специфическое хобби. Комментаторы часто пишут, что увлечение мужчины отвратительное и не приносит никакой пользы.
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Однако многие поддерживают японца, ведь он научился действительно реалистично обрабатывать фотографии в приложении FaceApp – не все так могут. Да и это довольно весело!
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