53-летний японец придумал себе очень специфическое хобби. Он ведет соцсети от имени юной 20-летней девушки, редактируйте фотографии в специальном приложении. Трудно поверить, что на фотографиях - взрослый мужчина!

Наш герой описывает себя как человека, который очень любит перевоплощаться. Он делает селфи и редактирует их в специальном приложении FaceApp, где превращает себя в девушку. Впоследствии мужчина публикует все фотографии в социальных сетях.

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Удивительно, но забавный японец уже успел собрать более 13 тысяч подписчиков в инстаграме и 7100 – в твиттере. Блогер не скрывает от фанатов, что на самом деле он – 53-летний мужчина.

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Я дядя за 50, который обычно работает дома. Мне очень нравится FaceApp и я загружаю селфи с красивой отделкой, – пишет мужчина у себя в инстаграме.

Кроме того, "девушка" часто оставляет определенные намеки на свой главный секрет. Вот небольшая "пасхалка". Но мужчина никогда не показывал себя полностью.

Мужчина не скрывает, что девушка – фейк / Фото zaitaku_iyada

Как это обычно бывает, не все люди понимают такое специфическое хобби. Комментаторы часто пишут, что увлечение мужчины отвратительное и не приносит никакой пользы.

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Однако многие поддерживают японца, ведь он научился действительно реалистично обрабатывать фотографии в приложении FaceApp – не все так могут. Да и это довольно весело!