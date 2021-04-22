Не вір своїм очам: юна японська блогерка виявилась 50-річним дядьком
53-річний японець придумав собі дуже специфічне хобі. Він веде соцмережі від імені юної 20-річної дівчини, редагуючи фотографії у спеціальному додатку. Важко повірити, що на світлинах – дорослий мужчина!
Джерело:Instagram
Наш герой описує себе як людину, яка дуже любить перевтілюватися. Він робить селфі та редагує їх у спеціальному додатку FaceApp, де перетворює себе на дівчину. Згодом чоловік публікує усі світлини у соціальних мережах.
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Дивовижно, але кумедний японець вже встиг назбирати понад 13 тисяч підписників в інстаграмі та 7100 – у твітері. Блогер не приховує від фанатів, що насправді він – 53-річний чоловік.
Я дядько за 50, який зазвичай працює вдома. Мені дуже подобається FaceApp і я завантажую селфі з красивою обробкою, – пише чоловік в себе в інстаграмі.
Крім того, "дівчина" часто залишається певні натяки на свій головний секрет. Ось невелика "пасхалка". Однак автор ніколи не показував себе повністю.
Чоловік не приховує, що блогерка – фейк / Фото zaitaku_iyada
Як це зазвичай буває, не всі люди розуміють таке специфічне хобі. Коментатори часто пишуть, що їм огидне захоплення чоловіка, яке не приносить жодної користі.
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Однак багато людей підтримують японця, адже він навчився справді реалістично обробляти фотографії у додатку FaceApp – не всі так можуть. Та й це досить весело!
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