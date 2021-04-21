Все в долларах: невеста поразила гостей необычным платьем – фото
Молодая пара собрала гостей, чтобы торжественно провести предложение руки и сердца. Они одели действительно оригинальный наряд: все было украшено настоящими долларами.
На первый взгляд, такой образ может показаться довольно странным. Ведь зачем украшать красное платье зелеными купюрами?
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Однако это совершенно нормально для представителей африканского народа фулани. Они считают себя самыми красивыми людьми в мире, поэтому не чураются различных экстравагантных поступков.
Необычные наряди жениха и невесты / Скриншот saidamariam
Предложение состоялось дома у девушки по имени Мириам в присутствии родственников. Она надела традиционное красное платье, которое украсили американскими долларами.
Еще одна деталь – зонтик, который тоже был покрыт зелеными купюрами. Но самой оригинальной выглядела шапка обеих невест, полностью сделана из долларов.
Як выглядело предложение / Фото YabaLeftOnline
Мужчина порадовал Мириам роскошным кольцом, а она согласилась с ним пожениться. Вот небольшое видео с церемонии.
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Представители народа фулани очень уважительно относятся к собственным традициям. Пара специально выбрала красные наряды, ведь само название этнической группы происходит от слова "фула", что переводится как "красный".
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