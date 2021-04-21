Британка потратила целое состояние на то, чтобы сделать из своего дома настоящий розовый дворец – почти 14 тысяч долларов! Она поняла, что хочет жить в доме принцессы, когда отчим подарил ей первые вещи в таком цвете: чайник и тостер.

29-летняя Мария Элисон приобрела этот дом в 2019 году, когда помещение было серым и невзрачным. Однако после того, как отчим подарил ей розовую кухонную технику, она решила, что хочет добавить больше яркого цвета в свою жизнь. В то же время ее жених, Аарон, приобрел себе розовый мотоцикл и полностью поддержал решение любимой.

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Когда супруги только переехали в дом, они первым делом выбросили старую серую кухню и поставили новую. Элисон настолько это понравилось, что за 2 года она потратила бешеную сумму, чтобы все комнаты, мебель и аксессуары в доме были в розовом цвете.

Сейчас я пытаюсь избавиться серого цвета в доме, предпочитая розовый и белый, но порой трудно заниматься всем одновременно,

– рассказывает девушка

Большая часть мебели в доме – розовая / Фото Daily Star

Элисон рассказала, что в таком выборе цвета нет ничего удивительного, ведь она с детства любила розовый. Сейчас в ее гардеробе очень много вещей такого цвета, что, несомненно, подходит ко всему ее дому.

Самое интересное, что я всю жизнь была типичной "пацанкой", меня интересовали машинки и другие увлечения, которые считаются мальчишескими. Однако я обожаю розовый цвет,

– вспоминает Элисон

Родные и знакомые точно знают, какого цвета должен быть подарок на праздник для девушки, а сама она частенько при случае покупает розовые аксессуары для дома. И хотя идеями для интерьера она вдохновляется в Инстаграме, однако признается, что не любит копировать стиль других, а всегда вносит что-то свое.

В гардеробе девушки много розового / Фото Daily Star

Девушка признается: ей очень повезло, что Аарон постоянно поддерживает ее и помогает. Супруги никого не нанимали и не платили за ремонт, а обустроили дом полностью своими руками. Свое розовое королевство они создали, следуя гайдам на Ютубе.

Элисон и Аарон / Фото Daily Star

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Единственный раз, когда супруги поссорились из-за нового ремонта, был вопрос о комнате, в которой будут жить их собаки – два сибирских хаски. Один из собак – мальчик, поэтому Аарон сначала захотел покрасить их комнату в желтый. Однако пара все же договорилась между собой, и сейчас собачки живут в спальне такого же яркого цвета, как и все комнаты в доме.

У собак также розовая спальня / Фото Daily Star