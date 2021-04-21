Американка Эрика решила разойтись со своим мужем, чтобы выйти замуж за его отчима. Разница между ними – аж 29 лет. Как отреагировал на эту затею бывший – далее в материале.

Хотя Эрике Квиггл лишь 31 год, но в душе она чувствует себя, как минимум, на 10 лет старше. Может и поэтому она полюбила отчима своего бывшего мужа Джастина.

Интересно Пара превратила свое жилье в домик Барби: все в розовом цвете – фото

Эрика начала встречаться с Джастином еще в 2010 году. Он – брат близкой подруги со школы. Пара достаточно быстро женилась, а через некоторое время у них уже было пополнение – родился мальчик.

Со временем Джастин выяснил, что Эрика очень увлекается машинами. А его отчим Джефф на тот момент постоянно участвовал и организовывал различные фестивали, посвященные автомобилям. Они стали проводить все больше времени вместе и отметили, что имеют много общего.

Эрика на одном из фестивалей / Фото Metro

"Я встретилась с Джеффом еще тогда, когда мне было 16 лет. Нас также познакомила моя школьная подруга", – вспоминает Эрика.

С годами брак Эрики и Джастина начал "трещать". В какой-то момент она просто поняла, что не может больше быть вместе со своим мужем. Девушка много рассказывала о своих проблему отчиму Джеффу, который всегда ее утешал. Интересно, что в этот момент у него тоже начались проблемы со своей женой.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

В декабре 2015 года Эрика и Джастин решили разойтись. Довольно быстро Джефф также завершил отношения со своей женой. Как только весь процесс развода закончился, пара решилась рассказать всем, что они влюблены друг в друга.

Эрика, Джастин и его отчим Джефф / Фото Metro

Интересно, но Джастин абсолютно нормально воспринял бывшая жена встречается с его отчимом.

"Я действительно рад, что мой отчим и Эрика сошлись. Мы остаемся в хороших отношениях", – говорит Джастин.

Интересно Вот это тату: невеста стала знаменитой из-за странного фото в свадебном платье

Хотя между влюбленными 29 лет разницы, они прекрасно себя чувствуют. В 2018 году пара приобрела собственный дом мечты и женилась. Вскоре Эрика родила дочь от Джеффа.

Джефф – молодая душа, а я – старая. Он всегда смеется, когда я так говорю, но вот так все получилось. Мы никогда не смотрели на разницу в возрасте, мы просто влюбились друг в друга, – утверждает девушка.