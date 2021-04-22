Американский приют для животных стал известным благодаря их работнику. Обычное фото в Фейсбуке помогло найти дом собачке, а привлекательному волонтеру - мгновенно прославиться.

На прошлой неделе приют для животных в городе Вичита-Фолс выложил на своей странице в Фейсбуке фото работника рядом с хаски, которого как раз хотели пристроить. Пользователи же заинтересовались не только милой собачкой, но и красивым работником по имени Зак Маевски. Под постом уже более 27 тысяч комментариев, а 15 тысяч пользователей им поделились!

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В посте также больше рассказали о парне, который уже полгода работает в их приюте, и о собаке на фото:

Он очень сочувствует животным, о которых мы заботимся в нашем приюте. Он особенно любит хаски, и вы всегда можете увидеть, какие он играет со щенками. В свободное время Зак любит походы и кантри-музыку. Конечно, Зак выбрал хаски, чтобы показать вам. Скай – прекрасная девочка, которая ищет дом,

– рассказали в организации

Конечно, везучая Скай сразу нашла своих хозяев. А в приюте рассказали, что из-за этого обычного фото они получили сотни звонков от желающих взять себе животных – все, кто звонил, видел или слышал о Заке Маевски.

Фото привлекательного работника помогло пристроить Хаски / фото Фейсбук Wichita Falls Animal

Многие пользователи со смехом интересовались, только собачке ли нужен новый дом, или, возможно, Зака ​​можно забрать вместе с хаски. Некоторые даже придумал целый план, чтобы быстро пристроить всех животных с помощью привлекательного волонтера:

Доступен ли мужчина для усыновления?

Подождите, на фото есть еще и собака?

Сколько стоит забрать еще и Зака?

Что ж, мне ехать в Вичита-Фолс только 13 часов ...

Возможно, вы захотите взять собаку и получить бесплатный вечер с Заком... За 20 минут в приюте не останется животных!

Сам парень совсем не ожидал такой славы, ведь он никогда не видел себя знаменитостью. У Зака даже нет аккаунта на Фейсбуке, поэтому сразу после того, как сообщение распространился, более сотни человек начали следить за ним в Snapchat и Instagram.

Когда я пришёл в офис, меня позвала в кабинет моя начальница. Она сказала: "Это фото просто взорвало сеть". А в течение дня реакций и комментариев становилось только больше,

– вспоминает парень

Парень очень любит животных / Фото инстаграм Зака ​​Маевски

Харизматичный волонтер пообещал, что будет и дальше фотографироваться с животными, если это поможет им найти новых хозяев.

Многие люди говорят, чтобы я продолжал. Это, конечно, не то, чем я обычно занимаюсь, но если это поможет животным, то я согласен,

– говорит парень

Работник приюта стал знаменитостью / Фото инстаграм Зака ​​Маевски