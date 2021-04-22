"Кущ на голові": кумедні та цікаві зачіски з 1980-х років – фото
У 1980-х роках усі були рок-зірками або королевами дискотек. Не вірите? Подивіться на ці пишні та гігантські зачіски, які мало де зараз можна побачити. Це були справді гламурні часи!
Джерело:Vintage Everyday
Здається, що тоді діяв один принцип: чим більше волосся на голові – тим краще. Особливо популярною в ті часи були зачіска "маллет". Американці жартома говорили, що ділова частина тут попереду, а частина для вечірки – позаду.
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Але не "маллетом" єдиним! Перед вами – добірка розкішних фото із 1980-х років, які показують наскільки різноманітними та цікавими були зачіски тих часів. Такі "кущики" зараз рідко де можна побачити. У цьому одна з родзинкок солодкої епохи 80-х.
Знаменитий "маллет"
Фото Vintage Everyday
А все-таки красиво!
Фото Vintage Everyday
Правда, що ваші родичі теж мали такі зачіски?
Фото Vintage Everyday
Гарний стиль!
Фото Vintage Everyday
Яка шевелюра!
Фото Vintage Everyday
Здається, люди не знали, що таке облисіння у 1980-х
Фото Vintage Everyday
Піймали момент
Фото Vintage Everyday
Як називається зачіска в хлопця?
Фото Vintage Everyday
Цікаво
Фото Vintage Everyday
Схоже на 1960-ті
Фото Vintage Everyday
А гарно!
Фото Vintage Everyday
Пухнаста сімейка
Фото Vintage Everyday
Дуже мило!
Фото Vintage Everyday
Як вам така зачіска?
Фото Vintage Everyday
Схожий на бандита із серіалів!
Фото Vintage Everyday
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Фото Vintage Everyday
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