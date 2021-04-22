В 1980-х годах все были рок-звездами или королевами дискотек. Не верите? Посмотрите на эти пышные и огромные прически, которые мало где можно увидеть. Это были действительно гламурные времена!

Кажется, что тогда действовал один принцип: чем больше волос на голове – тем лучше. Особенно популярной в те времена были прическа "Маллет". Американцы в шутку говорили, что деловая часть здесь впереди, а часть для вечеринки – позади.

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Но не "маллетом" единственным! Перед вами – подборка роскошных фото с 1980-х годов, которые показывают насколько разнообразными и интересными были прически того времени. Такие "кусты" сейчас редко где можно увидеть. В этом одна из изюминок сладкой эпохи 80-х.

Знаменитый "маллет"

Фото Vintage Everyday

А все-таки красиво!

Фото Vintage Everyday

Правда, что ваши родственники тоже носили такие прически?

Фото Vintage Everyday

Хороший стиль!

Фото Vintage Everyday

Какая шевелюра!

Фото Vintage Everyday

Кажется, люди не знали, что такое облысение в 1980-х

Фото Vintage Everyday

Поймали момент

Фото Vintage Everyday

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Как называется прическа у парня?

Фото Vintage Everyday

Интересно

Фото Vintage Everyday

Похоже на 1960-е

Фото Vintage Everyday

А хорошо же!

Фото Vintage Everyday

Пушистая семейка

Фото Vintage Everyday

Очень мило!

Фото Vintage Everyday

Как вам такая прическа?

Фото Vintage Everyday

Похож на бандита из сериалов!

Фото Vintage Everyday

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Хотели бы, чтобы такие прически люди носили сейчас?

Фото Vintage Everyday