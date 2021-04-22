"Куст на голове": интересные и забавные прически с 1980-х годов – фото
В 1980-х годах все были рок-звездами или королевами дискотек. Не верите? Посмотрите на эти пышные и огромные прически, которые мало где можно увидеть. Это были действительно гламурные времена!
Источник:Vintage Everyday
Кажется, что тогда действовал один принцип: чем больше волос на голове – тем лучше. Особенно популярной в те времена были прическа "Маллет". Американцы в шутку говорили, что деловая часть здесь впереди, а часть для вечеринки – позади.
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Но не "маллетом" единственным! Перед вами – подборка роскошных фото с 1980-х годов, которые показывают насколько разнообразными и интересными были прически того времени. Такие "кусты" сейчас редко где можно увидеть. В этом одна из изюминок сладкой эпохи 80-х.
Знаменитый "маллет"
Фото Vintage Everyday
А все-таки красиво!
Фото Vintage Everyday
Правда, что ваши родственники тоже носили такие прически?
Фото Vintage Everyday
Хороший стиль!
Фото Vintage Everyday
Какая шевелюра!
Фото Vintage Everyday
Кажется, люди не знали, что такое облысение в 1980-х
Фото Vintage Everyday
Поймали момент
Фото Vintage Everyday
Как называется прическа у парня?
Фото Vintage Everyday
Интересно
Фото Vintage Everyday
Похоже на 1960-е
Фото Vintage Everyday
А хорошо же!
Фото Vintage Everyday
Пушистая семейка
Фото Vintage Everyday
Очень мило!
Фото Vintage Everyday
Как вам такая прическа?
Фото Vintage Everyday
Похож на бандита из сериалов!
Фото Vintage Everyday
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Хотели бы, чтобы такие прически люди носили сейчас?
Фото Vintage Everyday
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