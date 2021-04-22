Японский Казанова хорошо понял, что иногда стоит вовремя остановиться. Он встречался сразу с 35 женщинами, которым обещал жениться. Как следствие – на парня ждут серьезные неприятности.

Такаши Миягава – обычный рабочий с японского региона Кансай. Он работал в фирме, где продавал насадки для душа. Парень был не без таланта: Такаши отличался своим умением втереться в доверие, поэтому решил этим воспользоваться.

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Он начал покорять сердца своих клиенток и заводил с ними роман. Парень вовремя не остановился и в один момент параллельно встречался с 35 женщинами.

Как выглядит Такаши Миягава / Скриншот MBS News

Они даже не подозревали о конкурентках и были очень довольны отношениями с перспективным мужчиной. А с десяток женщин уже готовились к свадьбе.

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Впрочем, Такаши "играл" в свою игру. Он разводил девушек на дорогие подарки, ведь говорил каждой, что у него скоро день рождения. На этом он и прокололся.

Такаши с одной из девушек / Скриншот MBS News

Однажды 40-летняя девушка Такаши выяснила, что у парня день рождения в феврале, а не в июле, когда она сделала ему подарок. Женщина заподозрила что-то не ладное и сразу обратилась в полицию, где и раскусили японского Казанову.

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Как оказалось, за все время девушки надарили парню бытовой техники и одежды на 100 тысяч иен (почти 26 тысяч гривен, – Life 24). Сейчас обиженные женщины объединились, чтобы засудить Такаши. Они готовят иск.