Блогерша шокировала своими детскими фото: она похожа на монстра с кино
Девушка опубликовала фотографии, как она выглядела в детстве. Подписчики были шокированы, ведь блогерша была похожа на ужасного монстра из книг Стивена Кинга.
Источник:Tik Tok sydneytattoos
Сидни – мастер тату, которая ведет свой блог в тиктоке. Недавно она получила большую популярность благодаря небольшой подборке своих старых фотографий. Видео уже посмотрели почти миллион раз.
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Сначала девушка продемонстрировала, как выглядит сейчас. Даже не скажешь, что раньше она была похожа на популярного монстра.
Как девушка выглядит сейчас / Скриншот Tik Tok sydneytattoos
Впоследствии девушка затаила дыхание и показала свои старые фотографии с 1996 года. Узнаете, на кого она похожа? Так это же клоун Пеннивайз из фильма "Оно".
Девушка в детстве / Скриншот Tik Tok sydneytattoos
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Пеннивайз / Скриншот з фільму "Оно"
Посмотрите на этот большой лоб и прическу – они действительно были чем-то похожи. По крайней мере блогерша в шутку сравнивает себя именно с этим серьезным монстром.
Пользователи тиктока оценили юмор девушки. Ведь все имеют свои неудачные детские фотографии. Вот самые популярные комментарии:
- Ты была милым 45-летним ребенком (Mike Berry);
- Все дети красивы ... Ох, вау ... (Kyra Phipps);
- Ты похожа на Чаки (кукла из фильма "Детская игра") (Marysia).
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