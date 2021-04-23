Девушка опубликовала фотографии, как она выглядела в детстве. Подписчики были шокированы, ведь блогерша была похожа на ужасного монстра из книг Стивена Кинга.

Сидни – мастер тату, которая ведет свой блог в тиктоке. Недавно она получила большую популярность благодаря небольшой подборке своих старых фотографий. Видео уже посмотрели почти миллион раз.

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Сначала девушка продемонстрировала, как выглядит сейчас. Даже не скажешь, что раньше она была похожа на популярного монстра.

Как девушка выглядит сейчас / Скриншот Tik Tok sydneytattoos

Впоследствии девушка затаила дыхание и показала свои старые фотографии с 1996 года. Узнаете, на кого она похожа? Так это же клоун Пеннивайз из фильма "Оно".

Девушка в детстве / Скриншот Tik Tok sydneytattoos

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Пеннивайз / Скриншот з фільму "Оно"

Посмотрите на этот большой лоб и прическу – они действительно были чем-то похожи. По крайней мере блогерша в шутку сравнивает себя именно с этим серьезным монстром.

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Пользователи тиктока оценили юмор девушки. Ведь все имеют свои неудачные детские фотографии. Вот самые популярные комментарии: