Будущие родители из США настолько громко отпраздновали вечеринку по определению пола ребенка, что у соседей потрескались стены в домах. Все из-за взрывного "фейерверка".

Вечеринка по выявлению пола ребенка – популярная на сегодня забава, где будущие родители в кругу близких людей узнают, кто у них будет. Иногда для этого используют дымовые шашки или обычные шарики (розовый цвет – девочка, синий – мальчик).

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Однако пара из Нью-Гемпшира решила сделать действительно оригинальную затею. Они организовали вечеринку в местном карьере, где решили взорвать 36 килограммов таннерита – взрывчатого вещества, которое используют для стрельбы из оружия.

Пара решила использовать взрывной таннерит вместо традиционных шариков / Фото Unsplash

Влюбленные несколько не рассчитали с количеством таннерита, ведь взрыв получился настолько громким, что треснул фундамент в соседних домах. Жители так запаниковали, что обратились в полицию.

Мы услышали этот ужасный взрыв! У нас со стен попадали картины... Я всегда поддерживаю разные глупости и все такое, но это было действительно очень экстремально, – рассказывает Сара Тальери, которая живет рядом с карьером.

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К счастью, из-за такого взрыва никто не пострадал. Однако родители будут вынуждены компенсировать убытки. Но они узнали пол будущего ребенка: у них будет мальчик!