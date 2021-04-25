Майбутні батьки із США настільки гучно відсвяткували вечірку із визначення статі дитини, що у сусідів потріскали стіни в будинках. Все через вибуховий "феєрверк".

Вечірка із виявлення статі дитини – популярна на сьогодні забава, де майбутні батьки в колі близьких людей дізнаються, хто у них буде. Інколи для цього використовують димові шашки або звичайні кульки (рожевий колір – дівчинка, синій – хлопчик).

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Однак пара із Нью-Гемпшира вирішила зробити справді оригінальну затію. Вони організували вечірку у місцевому кар’єрі, де вирішили підірвати 36 кілограмів танериту – вибухової речовини, яку використовують для стрільби зі зброї.

Пара вирішила використати вибуховий танерит замість традиційних кульок / Фото Unsplash

Закохані дещо не розрахували з кількістю танериту, адже вибух вийшов настільки гучним, що тріснув фундамент у сусідніх будинках. Жителі настільки запанікували, що звернулися до поліції.

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Ми почули цей жахливий вибух! В нас зі стін попадали картини… Я завжди підтримую різні дурниці і все таке, але це було справді надзвичайно екстремально, – розповідає Сара Тальєрі, яка живе поруч із кар’єром.

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На щастя, через такий вибух ніхто не постраждав. Однак батьки будуть змушені компенсувати збитки. Але вони дізналися стать майбутньої дитини: у них буде хлопчик!