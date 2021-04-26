Американець хотів здивувати свою дівчину ефектною пропозицією прямо на рингу. Йому дуже пощастило: один невдалий рух – і кохана могла б ненароком вдарити його ногою по обличчю.

Лейні Лак – професійна спортсменка із США, яка займається реслінгом. На одному із спільних тренувань хлопець зробив Лейні пропозицію, від чого вона була просто шокована.

Цікаво Тільки після шлюбу: хлопець одружився з дівчиною, хоч ніколи не бачив її обличчя

У найвідповідальніший момент дівчина відпрацьовувала один із прийомів і могла випадково нокаутувати коханого. Але він все розрахував.

Лейні та її хлопець / Фото твітер Laynie Luck

Коли дівчина відстрибнула від канатів, хлопець різко витягнув колечко і опустився на одне коліно. Лейні здивувалася від такої імпровізації і ледь не розплакалася.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Повне відео пропозиції дівчина закинула у свій твітер. За добу воно вже набрало понад 300 тисяч переглядів!

irish whip, up and over into the proposal pic.twitter.com/6RWifJ5lL8 — Laynie Luck (@LaynieLuck) April 25, 2021

Такий романтичний момент зворушив підписників молодої спортсменки. Коментар під відео залишив навіть легендарний реслер Мік Фолі.

Мабуть, саме так виглядає найкраща пропозиція руки та серця, – прокоментував Мік Фолі.