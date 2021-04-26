Различных техник окрашивания волос парикмахерам уже недостаточно. Талантливый испанский стилист пошел еще дальше в своем искусстве, совместив парикмахерское дело и новые технологии. В своей новой коллекции он наносит на волосы причудливые узоры с помощью цифровой печати.

Испанский стилист Алексис Феррер – один из самых известных парикмахеров мира, в прошлом году стал лучшим парикмахером Испании. Для него окрашивания волос – это не обычный процесс, а создание нового шедевра, которым он удивляет публику. Новая коллекция под названием "La Favorite" – это серия фото, на которых на светлых волосах моделей напечатаны цветочные мотивы, вдохновленные стилем барокко.

Читайте также: 7 нестандартных хобби, которыми можно всех удивить

После многих лет экспериментов Алексис Феррер разработал новую технику полноцветной печати, которую полностью воплотил в новой коллекции. Он воспроизвел на волосах изображения цветов, птиц и бабочек – такие же принты украшали французские гобелены и лучшие ткани для знати в 18 веке.

Изображения птиц и бабочек на волосах / Фото инстаграм @ alexisferrer01

Пример цветочного принта / Фото инстаграм @ alexisferrer01

Изображения птиц и цветов на волосах / Фото инстаграм @ alexisferrer01

Алексис и раньше создавал подобные работы: для стилизации коллекции "Wella trend vision awards" в 2012 году и на неделе моды в Барселоне в 2017 году. Однако за последние несколько лет ему удалось значительно усовершенствовать технологию, сделав цвета более интенсивными, а рисунок – четким.

Идеальное сочетание для нового поколения, которое ищет новые границы моды. Это еще раз показывает, что в моде все еще есть место изобретениям и инновациям,

– комментирует стилист

Модель представляет новую коллекцию Алексиса Феррера / Фото инстаграм @ alexisferrer01

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Цветочные мотивы на волосах / Фото инстаграм @ alexisferrer01

Оригинальное прическа с цветочным узором / Фото инстаграм @ alexisferrer01

Алексис Феррер создает новую прическу / Фото инстаграм @ alexisferrer01