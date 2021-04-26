Вместо покраски: парикмахер печатает цветочные мотивы прямо на волосах – фото
Различных техник окрашивания волос парикмахерам уже недостаточно. Талантливый испанский стилист пошел еще дальше в своем искусстве, совместив парикмахерское дело и новые технологии. В своей новой коллекции он наносит на волосы причудливые узоры с помощью цифровой печати.
Источник:Designboom
Испанский стилист Алексис Феррер – один из самых известных парикмахеров мира, в прошлом году стал лучшим парикмахером Испании. Для него окрашивания волос – это не обычный процесс, а создание нового шедевра, которым он удивляет публику. Новая коллекция под названием "La Favorite" – это серия фото, на которых на светлых волосах моделей напечатаны цветочные мотивы, вдохновленные стилем барокко.
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После многих лет экспериментов Алексис Феррер разработал новую технику полноцветной печати, которую полностью воплотил в новой коллекции. Он воспроизвел на волосах изображения цветов, птиц и бабочек – такие же принты украшали французские гобелены и лучшие ткани для знати в 18 веке.
Изображения птиц и бабочек на волосах / Фото инстаграм @ alexisferrer01
Пример цветочного принта / Фото инстаграм @ alexisferrer01
Изображения птиц и цветов на волосах / Фото инстаграм @ alexisferrer01
Алексис и раньше создавал подобные работы: для стилизации коллекции "Wella trend vision awards" в 2012 году и на неделе моды в Барселоне в 2017 году. Однако за последние несколько лет ему удалось значительно усовершенствовать технологию, сделав цвета более интенсивными, а рисунок – четким.
Идеальное сочетание для нового поколения, которое ищет новые границы моды. Это еще раз показывает, что в моде все еще есть место изобретениям и инновациям,
– комментирует стилист
Модель представляет новую коллекцию Алексиса Феррера / Фото инстаграм @ alexisferrer01
Цветочные мотивы на волосах / Фото инстаграм @ alexisferrer01
Оригинальное прическа с цветочным узором / Фото инстаграм @ alexisferrer01
Алексис Феррер создает новую прическу / Фото инстаграм @ alexisferrer01
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