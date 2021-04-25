Рисование, пение или приготовления пищи – это возможность приятно провести время, но такими хобби точно никого уже не удивишь. Существуют такие необычные занятия, о которых вы, возможно, и не догадывались.

Гораздо интереснее заниматься делом, о котором еще никто не слышал, ведь это превращается в увлекательное исследование нового. Попробуйте что-то оригинальное из нашего списка хобби, которыми легко можно заниматься и дома. Помните, что творчество и фантазия не имеет границ!

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Рисование на воде – эбру

Эта восточная техника рисования на воде напоминает своеобразную медитацию. Все, что вам нужно - это специальные краски, которые не тонут, вода и бумагу. Просто выливайте в воду краски и разводите их кисточкой, как вам захочется. Затем в эту воду макают бумагу и выходит фантастический неповторимый рисунок.

Эбру – техника рисования на воде / Фото lihtaryk

Плюс этой техники в том, что ошибиться или сделать неудачный рисунок просто невозможно, ведь в любом случае у вас получатся разноцветные красивые узоры.

Азулежу

Красивая разрисованная плитка – азулежу – ассоциируется с португальскими улочками. Это настоящая визитная карточка Португалии, такая плитка там повсюду! А вы с легкостью можете изготовить, к примеру, подставку для чашки в таком же стиле дома. В магазинах продаются специальные квадратные трафареты, раскрашивая которые разными цветами, вы создадите прекрасный декор для своей квартиры.

Такую плитку легко сделать своими руками / Фото mosgonchar

Буккарвинг

Еще не слишком популярное в Украине, но очень эффектное искусство резьбы по ... книгам. А кто сказал, что уже прочитанным книгам нельзя дать новую жизнь? Художники создают из них целые объемные композиции. Новичкам не нужно сразу браться за сложные произведения искусства, простые уроки на Ютубе научат делать вас несложные, однако интересные работы.

К примеру, вы можете сделать целую картину с 3D-эффектом из книги:

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Чайная церемония

Для кого чай уже стал больше, чем просто горячим напитком вечером под сериал, предлагаем узнать все тонкости чайной церемонии. Различные сорта чая, способы заваривания, милые и элегантные аксессуары – все это так увлекательно! Устройте для своих родных такую ​​церемонию по всем правилам и вы точно удивите их.

Китайская чайная церемония / Фото bailong-tea

Муравьиная ферма

Если завести рыбку или попугая вам кажется слишком банальным, предлагаем еще одно редкое увлечение – муравьиная ферма. Муравьи достаточно неприхотливы, а прозрачные стенки их "домика", формикария, позволяют в любое время наблюдать за жизнью колонии и ее расширением. Почти как известная игра Sims, только в реальности!

Так выглядит муравьиная ферма / Фото Rozetka

Резьба по яичной скорлупе

С яичной скорлупы можно создавать необычные ажурные украшения, которые выглядят не хуже изделия из мрамора. Понадобится куриное яйцо, карандаш и несколько специальных инструментов, без которых работа невозможна: миниатюрная дрель, скальпель или маленький нож, лупа. Это интересный и кропотливый процесс – действительно ювелирная работа, в результате которого получаются невероятные кружевные изделия. Вы еще успеваете сделать несколько таких хрупких изделий к Пасхе.

Резьба по яичной скорлупе / Фото idea.build2last