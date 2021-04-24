В этом году у знаменитого фильма юбилей - фильма исполнилось 20 лет! Запасайтесь главными атрибутами, которые сопровождали главную героиню, и проведите целые выходные в стиле Бриджит Джонс.

"Дневник Бриджит Джонс" – это культовый фильм 2000-х, который ломает все правила традиционной романтической мелодрамы. А миллионы женщин узнавали в милой и неуклюжей Бриджит себя. Но просто пересмотреть фильм – немного скучно. Мы сделали для вас подборку известных деталей из этого фильма – опробуйте вместе с ними с головой окунуться в атмосферу "Дневника Бриджит Джонс".

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Красная пижама

Красный домашний наряд, в котором главная героиня пела песни Селин Дион и размышляла над жизнью – это просто классика. Что может быть лучше удобной мягкой пижамы на выходные? Из нее даже вылезать не захочется. Вряд ли вы будете покупать новогоднюю пижаму в конце апреля, так что выберите классический красный вариант, который будет актуален весь год.

Приобретите себе красную пижаму / Кадр из фильма

Удобное "бабушкино" белье

Этот фильм показал всем женщинам, "бабушкина" белье – это совсем не помеха для бурной личной жизни. Женщина может носить то, что ей нравится и в чем ей комфортно. Совсем необязательно страдать в кружеве, чтобы чувствовать себя желанной. Поэтому приобретите и себе комплект удобного белья с высокой талией. Хорошо, что сейчас такой фасон на пике популярности.

Дневник

Именно в дневнике героиня записывает все мысли и главные изменения в своей жизни. Возможно, эти выходные станут началом и для вашего личного дневника? Записывать мысли в бумажный блокнот – это хороший способ высвобождать эмоции, исследовать свои чувства и просто сохранять памятные моменты.

Начните вести дневник / Кадр из фильма

Бокал вина

Порой так не хочется активно проводить выходные, а удобный диван и любимый сериал кажутся лучшим вариантом для вечера субботы или воскресенья. Бокал Шардоне, который так любила Бриджит, станет хорошей компанией и поможет вам расслабиться.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Много мороженого

Именно после этого фильма стало таким популярным поднимать себе настроение порцией мороженого в постели. Главная героиня справляется со стрессом, поедая любимое мороженое прямо из ведерка. Найдите на полках супермаркета любимый холодный десерт или сделайте сами дома и проверьте любимый рецепт от хандры Бриджит Джонс.

Запасайтесь ведерком мороженого / Кадр из фильма

Мотивационные книги

Именно мотивационные книги помогли 20 лет назад Бриджит Джонс кардинально изменить ее жизнь. Сейчас на полках книжных магазинов стало гораздо больше книг нон-фикшн, чем раньше, а тематик столько, что глаза разбегаются. Выберите себе что-то по вкусу и попробуйте провести вечер за одной из таких вдохновляющих книг.

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Костюм кролика

Похожий костюм, в котором Бриджит красовалась на вечеринке у родителей, легко можно заказать в интернете, а дальше – ваша фантазия. Устройте собственную вечеринку в компании близких друзей в стиле "Бриджит Джонс" или удивите любимого и продолжайте вечер в более пикантном варианте