15 прикладів дуже невдалого макіяжу, який вас розвеселить: фото
Гарно підібраний макіяж чудово підкреслює природну жіночу красу. Але тут головне не перестаратися, адже можна натворити справжню халепу!
Джерело:Reddit
Ми віримо, що героїні нашої добірки хотіли справді яскравий та неповторний макіяж. Та щось пішло не так: вони настільки переборщили із косметикою, що насмішили усіх. Перед вам кумедна підбірка справді "оригінального" мейкапу, який і ворогу не побажаєш!
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