Гарно підібраний макіяж чудово підкреслює природну жіночу красу. Але тут головне не перестаратися, адже можна натворити справжню халепу!

Ми віримо, що героїні нашої добірки хотіли справді яскравий та неповторний макіяж. Та щось пішло не так: вони настільки переборщили із косметикою, що насмішили усіх. Перед вам кумедна підбірка справді "оригінального" мейкапу, який і ворогу не побажаєш!

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Забагато всього!

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Взагалі не той відтінок шкіри

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Гламурненько

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Бідна дівчина

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Це була робота від професійного візажиста

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Ого!

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Нічого собі!

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Дівчина виглядає значно красивіше без макіяжу

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Трішки тоналки?

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Як вам таке?

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Весільний макіяж від професіонала

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Дівчина не дуже задоволена

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Щось тут не те...

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