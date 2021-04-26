Жительница Великобритании показала свою годовалую дочь и сделала малышку популярной в сети. Все из-за чрезвычайно густых волос девочки, на которое мама тратит больше средств по уходу, чем на себя.

Маленькая Лотти Бэтчелор родилась у Эмили и Мэтью после 8 выкидышей. Врачи говорили, что женщина никогда больше не сможет иметь детей, однако она все же смогла родить дочь, которая сразу шокировала своих родителей пышной шевелюрой. А за год волосы девочки выросли на целых 25 сантиметров!

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Эмили призналась, что никогда не видела новорожденных с такой пышной прической, и это стало для нее неожиданностью:

Когда она родилась, я была удивлена ​​тем, насколько темным были ее волосы и сколько их было – я совсем этого не ожидала,

– вспоминает мама

Уже с рождения девочка имела густые волосы / Фото Daily Mail

Невероятно густые волосы малышки / Фото Daily Mail

Со временем волосы Лотти продолжали расти и сейчас достигают середины спины девочки. Каждое утро Эмили делает укладку дочери, ведь волосы очень непослушные. По ее словам каждый день это занимает около 45 минут:

На то, чтобы высушить ее волосы, идет почти полчаса, и еще 15 минут, чтобы хорошо их уложить. Это требует больших усилий, и у нее точно больше качественных средств по уходу за волосами, чем у меня,

– рассказывает Эмили

Для того чтобы обуздать густые локоны девочки, мать использует кондиционер, сыворотку для непослушных волос и спрей для вьющихся.

Ухаживать за такими волосами не так просто / Фото Daily Mail

Она совсем не выглядит на свой возраст / Фото Daily Mail

Родители Лотти рассказывают, что прохожие в первую очередь обращают внимание на прическу малышки и делают ей множество комплиментов. Однако никто не верит в возраст девочки. Из-за таких густых и длинных волос она выглядит значительно старше 1 года. Когда же Эмила опубликовала фото дочери в местной группе на Фейсбуке, то получила более 30 тысяч лайков – пользователи были поражены внешностью Лотти.

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У ее старшей сестры вовсе не такие волосы / Фото Daily Mail

Эмили также заметила, что шевелюра становится только гуще – волосы вообще не выпадают и ни капли не редеют. Кроме того, за этот год волосы стали значительно светлее, поэтому они с мужем думают, что позже Лотти станет полностью блондинкой.

Кудри Лотти сильно посветлели / Фото Daily Mail