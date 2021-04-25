Раскроем один секрет: отцы готовы на все ради своих сыновей и дочерей. Они не только защищают их, но и готовы сделать самые неожиданные поступки, лишь бы их ребенок был счастлив.

Мы подобрали для вас 15 роскошных фотографий, демонстрирующих, какой интересной и неожиданной бывает любовь отца к своей дочери или сыну. Иногда наши герои становятся моделями, одевают забавные костюмы и даже играються с куклами. Интересно Этого никто не ожидал: 15 самых неожиданных свадебных фото Вечеринка в стиле "Звездных войн"! Фото Reddit "Этот человек 45 минут держал так руку, чтобы его дочери удобно спалось" Фото Reddit Семейный костюм в стиле Marvel Фото Reddit Лучший мастер по педикюру Фото Reddit "Дочь захотела, чтобы борода была розовой. Почему бы и нет?" Фото Reddit Время экспериментов! Фото Reddit Папа заплел свою первую косичку! Фото Reddit Папа молодец! Фото Reddit Красиво! Фото Reddit "Недавно я открыла кафе. Папа сделал ее крохотную копию" Фото Reddit Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO Чаепитие с куклами и папой! Фото Reddit "Мне уже 23 года, но папа до сих пор одевается для меня в костюм Санты" Фото Reddit Время читать сказки! Фото Reddit ​Интересно Как быстро идет время: 15 людей, которые воссоздали старые семейные фотографии Прекрасная футболка! Фото Reddit