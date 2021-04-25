15 милых поступков, которые отцы сделали ради своих детей: забавные фото
Раскроем один секрет: отцы готовы на все ради своих сыновей и дочерей. Они не только защищают их, но и готовы сделать самые неожиданные поступки, лишь бы их ребенок был счастлив.
Источник:Reddit
Мы подобрали для вас 15 роскошных фотографий, демонстрирующих, какой интересной и неожиданной бывает любовь отца к своей дочери или сыну. Иногда наши герои становятся моделями, одевают забавные костюмы и даже играються с куклами.
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