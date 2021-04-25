Розкриємо один секрет: татусі готові на все заради своїх синів та дочок. Вони не тільки оберігають їх, але й готові зробити найнесподіваніші вчинки, лиш би їхня дитина була щаслива.

Ми підібрали для вас 15 розкішних фотографій, що демонструють, якою цікавою та несподіваною буває любов батька до своєї донечки чи сина. Інколи наші герої стають моделями, одягають кумедні костюми та навіть бавляться із ляльками. Цікаво Цього ніхто не очікував: 15 найбільш несподіваних весільних фото Вечірка в стилі "Зоряних війн" Фото Reddit "Цей чоловік 45 хвилин тримав так руку, що його дочці зручно спалося" Фото Reddit Сімейний костюм у стилі Marvel Фото Reddit Найкращий майстер з педикюру Фото Reddit "Дочка захотіла, щоб борода була рожевою. Чому б і ні?" Фото Reddit Час експериментів! Фото Reddit Тато заплів свою першу косичку! Фото Reddit Тато молодець! Фото Reddit Красиво! Фото Reddit "Недавно я відкрила кав’ярню. Тато зробив її крихітну копію" Фото Reddit Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO Чаювання з ляльками і татом! Фото Reddit "Мені вже 23 роки, але тато досі одягається для мене в костюм Санти" Фото Reddit Час читати казочки! Фото Reddit ​Цікаво Як швидко йде час: 15 людей, які відтворили старі сімейні фотографії Прекрасна футболка! Фото Reddit