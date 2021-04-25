Відтворювати старі сімейні фотографії – один із популярних трендів у США. Люди повторюють свої улюблені знімки через роки і демонструють, як усе змінюється з часом.

Ми підібрали для вас 15 таких розкішних фотографій, між якими 10, 20 і навіть 30 років! Виглядає це дуже цікаво і зворушливо.

Загляньте на свої старі сімейні знімки. Можливо й ви захочете повторити свою улюблену стару фотографію!

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"Минуло 15 років!"

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"Ми з моїм батьком 22 роки потому"

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"Передали естафету нашому сину"

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"Мабуть, це наше найбільш дивне фото"

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"Моя бабуся і тато у 1966-му та 2020-му"

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"Це моя мама в 1990-му році і я в 2020-му"

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"Найкращі друзі вже 20 років"

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"Щоб відсвяткувати золоте весілля, ми з жінкою відтворили нашу весільну фотосесію"

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

"Я з’єднала фотографію мами зі своїм фото"

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"Вони були сусідами з народження, а потім одружилися і відтворили фотографію, де їм по 3 роки"

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"Одразу прошу вибачення за це фото"

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"Правнучка (2021 рік) і прабабця (1920 рік). Обом чуть більше 20 років на цих фото"

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"Моя сестра вийшла заміж на цих вихідних, тому ми вирішили відтворити це фото"

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"38 років потому, а він досі катається"

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"Ми дружимо вже 18 років!"

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