Как быстро идет время: 15 людей, которые воссоздали старые семейные фотографии
Воспроизводить старые семейные фотографии – один из популярных трендов в США. Люди повторяют свои любимые снимки спустя годы и демонстрируют, как все меняется со временем.
Источник:Reddit
Мы подобрали для вас 15 таких роскошных фотографий, между которыми 10, 20 и даже 30 лет! Выглядит это очень интересно и трогательно.
Загляните на свои старые семейные снимки. Возможно и вы захотите повторить свою любимую старую фотографию!
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"Прошло 15 лет!"
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"Мы с моим отцом 22 года спустя"
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"Передали эстафету нашему сыну"
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"Видимо, это наше самое странное фото"
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"Моя бабушка и папа в 1966-м и 2020-м"
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"Это моя мама в 1990 году и я в 2020-м"
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"Лучшие друзья уже 20 лет"
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"Чтобы отпраздновать золотую свадьбу, мы с женой воссоздали нашу свадебную фотосессию"
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"Я соединила фотографию мамы со своим фото"
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"Они соседствовали с рождения, а потом поженились и воссоздали фотографию, где им по 3 года"
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"Сразу прошу прощения за это фото"
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"Правнучка (2021 год) и прабабушка (1920 год). Обоим чуть больше 20 лет на этих фото"
Фото Reddit
"Моя сестра вышла замуж на этих выходных, поэтому мы решили воспроизвести это фото"
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