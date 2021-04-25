Воспроизводить старые семейные фотографии – один из популярных трендов в США. Люди повторяют свои любимые снимки спустя годы и демонстрируют, как все меняется со временем.

Мы подобрали для вас 15 таких роскошных фотографий, между которыми 10, 20 и даже 30 лет! Выглядит это очень интересно и трогательно.

Загляните на свои старые семейные снимки. Возможно и вы захотите повторить свою любимую старую фотографию!

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"Прошло 15 лет!"

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"Мы с моим отцом 22 года спустя"

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"Передали эстафету нашему сыну"

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"Видимо, это наше самое странное фото"

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"Моя бабушка и папа в 1966-м и 2020-м"

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"Это моя мама в 1990 году и я в 2020-м"

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"Лучшие друзья уже 20 лет"

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"Чтобы отпраздновать золотую свадьбу, мы с женой воссоздали нашу свадебную фотосессию"

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

"Я соединила фотографию мамы со своим фото"

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"Они соседствовали с рождения, а потом поженились и воссоздали фотографию, где им по 3 года"

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"Сразу прошу прощения за это фото"

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"Правнучка (2021 год) и прабабушка (1920 год). Обоим чуть больше 20 лет на этих фото"

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"Моя сестра вышла замуж на этих выходных, поэтому мы решили воспроизвести это фото"

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"38 лет спустя, а он до сих пор катается"

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"Мы дружим уже 18 лет!"

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