15 досконалих фото, які порадують будь-якого перфекціоніста

31 липня 2021 , 11:28
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Джерело:

24 канал

Ми звикли вважати, що не існує нічого ідеального. Проте варто лише озирнутись навколо, щоб побачити довершеність у буденних речах: у складених за кольорами футболках чи навіть чашці, яка розбилась на симетричні уламки.

Користувачі Reddit поділились з іншими знімками звичайних речей, які ідеально пасують одне до одного. Навіть якщо ви не вважаєте себе перфекціоністом, ця добірка фото принесе вам справжнє задоволення. 

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Хтось дуже добре постарався, складаючи ці футболки

Фото Reddir _Shoulderleen

Тінь від дивану склала ідеальний спектр сірого кольору

Фото Reddir bakic0

Пилосос, який бездоганно вписується в кут

Фото Reddir blending-tea

Стружка, на яку важко не дивитись 

Фото Imgur atmospheric

Гори спецій, які ще ніхто не чіпав

Фото Reddit Unnamed

Ця чашка розбилась на симетричні уламки 

Фото Reddir TheBellJarHymnal

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Які рівні рядочки дерев

Фото Reddir Cepheus7

Ідеально круглий камінь

Фото Imgur Unnamed

Взуття чудово пасує до сходинок ескалатора 

 

Фото Reddir Krotastic

Поличка створена саме для цих ножів

Фото Reddir Jaredkmcarthur

Він скрутився у бездоганне коло 

Фото Reddit Unnamed

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Ці дроти впорядкував справжній перфекціоніст

Фото Reddir slaven92

Полиці у бібліотеці схожі на нескінченний тунель

Фото Reddir Ryan8088

Тільки справжній професіонал зможе так порізати торт

Фото Reddir beekay90

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І це не фотошоп!

Фото Imgur Unnamed

 

Автор: Ірина Продан