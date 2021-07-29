Перед вами добірка особливих фотографій, де зафіксовані цікаві та нестандартні речі, які практично неможливо побачити. До когось несподівано у гості прилетіла крихітна колібрі, а дехто просто зачарувався від полуниці, яка дуже незвично виглядала. Поїхали! Ви будете здивовані!
Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче
Оце так полуничка!
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Це справді одна фотографія, просто фотограф вибрав вдалий ракурс!
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Привіт, колібрі!
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Жінка розрізала кавун і щиро здивувалася від цього візерунку
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Цей чоловік народився із чотирма пальцями
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А у цього котика аж шість пальців!
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Які цікаві кольори у цього песика!
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Кавун із химерними спіралями
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Дивно, але ця морквинка чомусь схожа на вказівний палець
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"Моя курочка знесла мені таке яєчко"
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