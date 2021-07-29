Перед вами добірка особливих фотографій, де зафіксовані цікаві та нестандартні речі, які практично неможливо побачити. До когось несподівано у гості прилетіла крихітна колібрі, а дехто просто зачарувався від полуниці, яка дуже незвично виглядала. Поїхали! Ви будете здивовані!

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

Оце так полуничка!

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Це справді одна фотографія, просто фотограф вибрав вдалий ракурс!

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Привіт, колібрі!

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Жінка розрізала кавун і щиро здивувалася від цього візерунку

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Цей чоловік народився із чотирма пальцями

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А у цього котика аж шість пальців!

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Які цікаві кольори у цього песика!

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Кавун із химерними спіралями

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Дивно, але ця морквинка чомусь схожа на вказівний палець

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​Цікаво Наречена була готова розірвати свою сестру-близнючку перед весіллям: що вона зробила

"Моя курочка знесла мені таке яєчко"

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