Перед вами подборка особых фотографий, где зафиксированы интересные и нестандартные вещи, которые практически невозможно увидеть. К кому-то неожиданно в гости прилетела крошечная колибри, а кто-то был просто очарован от клубники, которая очень необычно выглядела. Поехали! Вы будете удивлены!
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Вот так клубничка!
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Это действительно одна фотография, просто фотограф выбрал удачный ракурс!
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Привет, колибри!
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Женщина разрезала арбуз и искренне удивилась от этого узора
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Этот мужчина родился с четырьмя пальцами
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А в этого котика целых шесть пальцев!
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Какие интересные цвета у этого щенка!
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Арбуз с причудливыми спиралями
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Удивительно, но эта морковка почему-то похожа на указательный палец
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"Моя курочка снесла мне такое яичко"
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