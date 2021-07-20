Историю необычного скандала между близняшками анонимно рассказала одна из сестер на развлекательном ресурсе Reddit. Девушка считает, что ее несправедливо обвинили в том, что она хотела затмить невесту на свадьбе.

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В свое время она переехала жить в сельскую местность и практически не виделась со своей семьей из-за карантина. Им не удавалось даже созваниваться по видеосвязи: Интернет был очень плохим. Поэтому родные хорошо не знали, кто как выглядит.

Ранее сестры-близняшки часто тренировались вместе и носили одежду одинакового размера. Но во время пандемии авторка продолжала заниматься собой, а вот ее сестра Мэй, которая уже помолвилась, перестала вести активный образ жизни.

Так случилось, что все семья смогла объединиться только перед свадьбой Мэй. И это был действительно неприятный скандал.

Она была раздражена. Наверное, Мэй думала, что мы перестали тренироваться из-за коронавируса... Она сделала несколько неприятных замечаний, а затем устроила пьяную истерику у стойки для регистрации. Она в основном обвиняла меня в попытках отодвинуть ее на задний план, – утверждает девушка.

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Она объяснила, что очень не любит, когда кто-то пьяный начинает что-то указывать ей. Поэтому девушка молниеносно ответила невесте, чем еще больше ухудшила ситуацию.

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"Я сказала ей: "Если ты так не уверена в себе, тебе следовало бы избавиться от своей задницы, вместо того, чтобы надеяться, что мы ничего не будем делать, чтобы ты выглядела лучше", – отрезала девушка.

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Скандал так и не удалось спокойно решить. Друзья Мэй и семья жениха начали наезжать на сестру, а семья пыталась ее защитить. Чем все закончилось – автор не рассказала.