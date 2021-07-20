Історію незвичайного скандалу між близнючками анонімно розповіла одна із сестер на розважальному ресурсі Reddit. Дівчина вважає, що її несправедливо звинуватили в тому, що вона хотіла затьмарити наречену на весіллі.
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Свого часу авторка допису переїхала жити в сільську місцевість і практично не бачилася зі своєю сім’єю через карантин. Їм не вдавалося навіть зідзвонюватися по відеозв’язку: Інтернет був дуже поганим. Через це рідні добре не знали, хто як виглядає.
Раніше сестри-близнючки часто тренувалися разом і носили одяг однакового розміру. Та під час пандемія авторка продовжувала займатися собою, а от її сестра Мей, яка вже заручилася, перестала вести активний спосіб життя.
Так сталося, що усі сім’я змогла об’єднатися лише перед весіллям Мей. І це був справді неприємний скандал.
Вона була роздратована. Напевно, Мей думала, що ми перестали тренуватися через коронавірус… Вона зробила кілька неприємних зауважень, а потім влаштувала п’яну істерику біля стійки для реєстрації. Вона здебільшого звинувачувала мене у спробах відсунути її на задній план, – стверджує дівчина.
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Вона пояснила, що дуже не любить, коли хтось п’яний починає до неї приставати. Тому дівчина блискавично відповіла нареченій, чим ще більше погіршила ситуацію.
"Я сказала їй: "Якщо ти так невпевнена в собі, тобі варто було б позбутися від своєї дупи, замість того, щоб сподіватися, що ми нічого не робитимемо, щоб ти виглядала краще", – відрізала дівчина.
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Скандал так і не вдалося спокійно вирішити. Друзі Мей та родина нареченого почали наїжджати на сестру, а сім’я намагалася її захистити. Чим все закінчилося – авторка не розповіла.