15 котиків і песиків із неймовірними мутаціями, яких хочеться обійняти: фото

21:08

Дві мордочки, 26 пальців, одне око – мішанина генів може серйозно змінити зовнішній вигляд песиків та котиків. Люди часто позбуваються таких тварин. А дарма – вони завжди любитимуть і цінуватимусь нас. Тому не заслуговують на таке погане ставлення.