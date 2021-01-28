15 котиков и песиков с невероятными мутациями, которых хочется обнять: фото
Две мордочки, 26 пальцев, один глаз – невероятная смесь генов может серьезно изменить внешний вид собак и кошек. Люди часто избавляются от таких животных. А зря – они всегда будут любить и ценить нас. Поэтому не заслуживают на такое плохое отношение.
Источник: Bored Panda
Не все люди такие. Хозяева этих собачек и котиков приняли домашних любимцев, которые по-настоящему удивляют своим видом. Они подарили им шанс прожить счастливую и прекрасную жизнь. Только взгляните на фотографии этих счастливых животных – они чудесны.
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Этот красавчик родился с дополнительными ушами. Его назвали Йода
Рен имеет 6 пальцев на каждой лапке
"Я усыновил бездомного щенка с двумя ртами. Один из них у него расположен там, где должно быть ухо"
"Фрэнки родился с 4 ушами и деформированным глазом. Но он просто идеальный"
"Моя сестра нашла этого волшебного парня с дополнительными пальцами на лапках"
"Это щенка с хвостиком на лбу выбросили на улицу. Мы его подобрали"
"Встретил этого котика сегодня – у него два хвоста"
"У нашего котика 26 пальцев"
Котик, у которого два лица
Двойные клыки в котика
"Наш маленький мутантик"
"Ножка сломана в двух местах, но он все равно держится!"
Много дополнительных пальцев
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Такие красивые пальчики
Какой важный взгляд!
Всі фото – Bored Panda
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