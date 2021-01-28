Две мордочки, 26 пальцев, один глаз – невероятная смесь генов может серьезно изменить внешний вид собак и кошек. Люди часто избавляются от таких животных. А зря – они всегда будут любить и ценить нас. Поэтому не заслуживают на такое плохое отношение.

Источник: Bored Panda Не все люди такие. Хозяева этих собачек и котиков приняли домашних любимцев, которые по-настоящему удивляют своим видом. Они подарили им шанс прожить счастливую и прекрасную жизнь. Только взгляните на фотографии этих счастливых животных – они чудесны. Интересно Художница рисует целые картины на обычных чайных пакетиках: впечатляющие иллюстрации​ Этот красавчик родился с дополнительными ушами. Его назвали Йода Рен имеет 6 пальцев на каждой лапке "Я усыновил бездомного щенка с двумя ртами. Один из них у него расположен там, где должно быть ухо" "Фрэнки родился с 4 ушами и деформированным глазом. Но он просто идеальный" "Моя сестра нашла этого волшебного парня с дополнительными пальцами на лапках" "Это щенка с хвостиком на лбу выбросили на улицу. Мы его подобрали" "Встретил этого котика сегодня – у него два хвоста" "У нашего котика 26 пальцев" Котик, у которого два лица Двойные клыки в котика "Наш маленький мутантик" "Ножка сломана в двух местах, но он все равно держится!" Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO Много дополнительных пальцев Интересно 20 смешных выходок, которые могли сделать только дети: подборка забавных фото Такие красивые пальчики Какой важный взгляд! Всі фото – Bored Panda