20 смешных выходок, которые могли сделать только дети: подборка забавных фото
Иногда дети вытворяют такие вещи, о которых взрослые даже не могут додуматься. И это замечательно. Ведь наблюдая за этими выходками, невольно возвращаешься в прекрасное время детства.
Издание Bored Panda сделало подборку забавных фотографий с детьми, которые вас очень порадуют. Life 24 отобрал самые интересные примеры.
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"Я хочу, чтобы все знали, что мой 2-летний ребенок настаивал на том, чтобы быть" штанами "на Хэллоуин"
Фото jungleland
"Спросил у своей сестры, наслаждается ли племянник на свадьбе. В ответ она отправила это фото"
Фото caityfaced88
"Моя мама сказала, что это была одна из самых любимых вещей, которую я любила делать в детстве"
Фото gronkaflomarous
"Моя 4-летняя дочь увидела что-то страшное на своем планшете. Поэтому она надела защитный шлем"
Фото Russell0812
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"Зашел посмотреть, как мой сын смотрит телевизор. Я на секунду испугался"
Фото mc_dad
Девочка нарисовала подушку на улице и легла спать
Фото mpbishop
"Мой брат обнаружил, что его костюм для плавания может задерживать воздух"
Фото OrdinaryRedditor2
"Вот как моя 2,5 летняя племянница хочет заботиться за собственным братом"
Фото thisismyfupa
"Мой сын начал свое лето правильно!"
Фото hashtagf***you12
Главное – это комфорт!
Фото __BHB__
"Не знаю, гордиться ли мне или быть озабоченным. Моя дочь сказала, что в братика коронавирус. И начала строить ему гроб"
Фото alxrite
"Я просто отошел на 30 секунд"
Фото looseleaflover
"Нашел это, когда смотрел старые фотографии. Я был ужасным ребенком"
Фото yz125
"Мы с женой поздно вернулись домой и увидели, что наш сын вот так спит"
Фото paqmanbiker
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"Я пересматривал старые семейные фото. И нашел вот это"
Фото couldnt_help_myself
"Сводил дочь на красивый ужин"
Фото thegreatbarcia
Сонный Спайдермен
Фото LivKristen
"Вот так мой сын смотрел телевизор"
Фото heyheyhey12_12
"Услышал, что мой сын дико кричит. Нашел его здесь"
Фото blr6183
"Что моя дочь нарисовала на одной из домашних работ"
Фото negativenancy__
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