Иногда животные, которые вряд ли бы жили вместе в дикой природе, удивляют нас своей дружбой в качестве домашних любимцев. Эта чудеснаявыдра по имени Сакура, прекрасно нашла общий язык с котенком Мочи: отныне они везде вместе, что очень радует их подписчиков.

Обе животные живут в Японии у своего владельца Мако. У Сакуры есть даже свой аккаунт в инстаграме, где уже более 46 тысяч подписчиков. Сначала здесь были только фото выдры, однако летом на фото начал появляться ее новый друг – котенок Мочи.

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Эта необычная дружба вызывает лишь улыбку: на всех фото Сакура с заботой занимает питомца. Тот, похоже, совсем не против такой компании.

Они прекрасно проводят время вместе / Фото @kawauso_sakura

Такие разные животные стали настолько близкими, что вместе отдыхают, играют и конечно же, больше всего – спят.

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Выдра и котенок мыло спят вместе, обнявшись / Фото @kawauso_sakura

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Даже Новый год друзья встретили вместе / Фото @kawauso_sakura

Однако наиболее популярны Сакура и Мочи на ютуб-канале под названием ma ko, где у них уже более полумиллиона подписчиков! Их владелец публикует на канале простые видео о будничной жизни своих любимцев, которые собирают миллионы просмотров. А последнее популярное видео этой парочки, где они спят вместе, набрало целых 8 миллионов просмотров.

На этом видео очень хорошо видно: несмотря на совершенно разные виды, у этих животных много общего. Они даже играются одинаково.