Інколи тварини, які навряд чи б жили разом у дикій природі, дивують нас своєю дружбою у якості домашніх улюбленців. Ця чарівна видра, на ім'я Сакура, чудово знайшла спільну мову з кошеням Мочі: відтепер вони всюди разом, що неабияк тішить їх підписників.

Обидві тваринки живуть в Японії у свого власника Мако. Сакура навіть має свій акаунт в інстаграмі, де вже понад 46 тисяч підписників. Спочатку тут були лише фото видри, проте влітку на фото почав з'являтись її новий друг – кошеня Мочі.

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Ця незвична дружба викликає лише посмішку: на усіх фото Сакура з турботою обіймає пухнастика. Той, схоже, зовсім не проти такої компанії.

Вони чудово проводять час разом / Фото @kawauso_sakura

Такі різні тварини стали настільки близькими, що разом відпочивають, граються та звісно ж, найбільше – сплять.

Видра та кошеня мило сплять разом, обійнявшись / Фото @kawauso_sakura

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Навіть Новий рік друзі зустріли разом / Фото @kawauso_sakura

Проте найпопулярніші Сакура та Мочі на ютуб-каналі під назвою ma ko, де у них вже понад пів мільйона підписників! Їх власник публікує на каналі прості відео про буденне життя своїх улюбленців, які збирають мільйони переглядів. А останнє найпопулярніше відео цієї парочки, де вони сплять разом, набрало аж 8 мільйонів переглядів.

А на цьому відео дуже добре видно: попри зовсім різні види, у цих тваринок багато спільного. Вони навіть граються однаково!