15 людей, які хотіли пофарбувати волосся, але пошкодували: кумедні фото

Коли жінки хочуть трішки змінити імідж, вони частенько змінюють колір волосся. Робити це потрібно дуже обережно: одна незначна помилка – і все може закінчитися кольоровим провалом.

Не дарма виробники фарби для волосся завжди дають інструкцію, як це правильно робити. Не забувайте її ретельно перечитувати, навіть якщо вже частенько перефарбовували волосся.

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Люди з нашої добірки випадково забули про деякі правила і прославилися на весь Інтернет. Виглядають вони трішки нещасно, але водночас дуже й дуже кумедно.

Ніби з фільму жахів

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Фарба для волосся вибухнула у смітнику

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Оце так невдача...

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"В інструкції писало, що треба використовувати рукавички. Я це проігнорувала"

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Хлопець допоміг дівчині помалюватися

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Що тут взагалі сталося?

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Пофарбовані ніжки

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І хтось це мусить відмивати...

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Оце так!

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На тюбику писало, що це темно-коричневий колір

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Виглядає як різнокольоровий торт

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"Подружка пішла вчитися на перукаря, і я дозволила їй поекспериментувати з моїм волоссям"

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Що стається, коли рукавичка тріскає під час фарбування

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Красуня!

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Красивий колір!

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