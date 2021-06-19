15 людей, які хотіли пофарбувати волосся, але пошкодували: кумедні фото

Коли жінки хочуть трішки змінити імідж, вони частенько змінюють колір волосся. Робити це потрібно дуже обережно: одна незначна помилка – і все може закінчитися кольоровим провалом.
Не дарма виробники фарби для волосся завжди дають інструкцію, як це правильно робити. Не забувайте її ретельно перечитувати, навіть якщо вже частенько перефарбовували волосся.
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Люди з нашої добірки випадково забули про деякі правила і прославилися на весь Інтернет. Виглядають вони трішки нещасно, але водночас дуже й дуже кумедно.
Ніби з фільму жахів
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Фарба для волосся вибухнула у смітнику
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Оце так невдача...
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"В інструкції писало, що треба використовувати рукавички. Я це проігнорувала"
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Хлопець допоміг дівчині помалюватися
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Що тут взагалі сталося?
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Пофарбовані ніжки
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І хтось це мусить відмивати...
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Оце так!
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На тюбику писало, що це темно-коричневий колір
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Виглядає як різнокольоровий торт
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"Подружка пішла вчитися на перукаря, і я дозволила їй поекспериментувати з моїм волоссям"
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Що стається, коли рукавичка тріскає під час фарбування
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Красуня!
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Красивий колір!
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