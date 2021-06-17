33-річний П’єтро Боселлі – колишній викладач математики в Університетському коледжі Лондона та кандидат технічних наук, який став шалено популярним через свою привабливу зовнішність. За час викладацької кар’єри він зачарував сотні студенток, які певним чином допомогли йому піти в моделі.
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Все почалося в 2016 році. Тоді П’єтро пішов працювати викладачем математики і навіть не сподівався, що це переросте в щось більше. Він зауважив, як студентки фотографували його на лекціях і постійно говорили, що він найкрасивіший викладач математики у світі.
Минуло трішки часу і фотографії П’єтро зауважили модельні скаути. Вони зв’язалися із молодим науковцем і запропонували йому спробувати себе на подіумі. Все вдалося: з того часу красунчик встиг попрацювати із BOSS, Armani, Tommy Hilfiger та іншими відомими брендами.
За цей час П’єтро встиг назбирати майже 3 мільйони підписників в інстаграмі. Люди з усього світу зачаровані красою молодого викладача.
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Утім, робота в модельному бізнесі вимагає певних жертв. Зараз П’єтро зробив перерву у своїй викладацькій кар’єрі. Він поки не впевнений, чи варто назавжди відмовлятися від лекцій, але поки вони відійшли на друге місце.