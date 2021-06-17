Можливо, ви вже знаєте, що розе створюють переважно з червоних сортів винограду (винятком можуть стати білі сорти, ягоди яких мають яскраво-рожеву шкірку – наприклад, рожевий Мускат або Піно Гріджио). Рожеві вина, принаймні хороші й гідні уваги, майже ніколи не роблять з асамбляжу червоного й білого вина. У багатьох країнах ЄС виробництво рожевого вина шляхом змішування червоного й білого заборонено.

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Технологія виробництва розе схожа з технологією виробництва білих вин, відмінності є лише на початковому етапі. Основних способів виробництва рожевого вина два: прямий віджим і настоювання. У першому випадку червоні сорти винограду віджимають, одержуючи сусло (виноградний сік) ніжно-рожевого кольору шляхом відділення соку від ягоди, поки колір не стане насиченим від шкірки. Отримані в результаті такого процесу рожеві вина іноді називають blush (перекладається з англійської як "ніжний рум'янець").

У другому випадку сік темного винограду настоюють на шкірці. Але якщо для виробництва червоного вина сік разом зі шкіркою ферментується приблизно тиждень, то для створення рожевого вина мезгу (це маса розчавлених ягід винограду, що включає сік, м'якоть, шкірку і кісточки) тримають в соку кілька годин. Такий спосіб дозволяє отримати рожеві вина з більш насиченим кольором і ароматикою.

Менш поширений спосіб, завдяки якому також отримують прекрасні рожеві вина, називається "кровопускання": ягоди лопаються під власною вагою, без використання пресування, і вино роблять саме з цього соку, який злегка зафарбувався в рожевий колір завдяки темній шкірці винограду.

Погодьтеся, поняття "сезон рожевих вин" – вельми застаріле. Тому що пити розе потрібно тоді, коли хочеться, а цей момент може настати в будь-який час року, наприклад – просто зараз! Пропонуємо вам продегустувати разом з нами сухе рожеве вино SHABO Reserve Rose врожаю 2020 року.

Фото SHABO

Сорт: Мерло, Піно Нуар. Це популярні європейські сорти винограду. Лози були придбані в кращих європейських розплідниках з урахуванням кліматичних і ґрунтових особливостей теруару Шабо, і висаджені на кращих його ділянках. Виноградарі SHABO ретельно доглядають за лозами та контролюють врожайність: кількість винограду на лозі, що дає виноград для преміальних колекцій SHABO Reserve, скорочується до 1,8 кг. Це роблять для того, щоб концентрація ароматичних речовин в ягодах була вищою, і отримане з нього вино мало насичену й багату ароматику.

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Стиль: тихе сухе рожеве вино. Розе не витримують в дубі, щоб максимально зберегти свіжість і тонкість аромату у вині, тому бродіння проходить в ємностях з нержавіючої сталі. Потім вино "відпочиває" на своєму тонкому осаді, а після розливу вино потрапляє в цех пляшкової витримки. SHABO Reserve Rose має потенціал до витримки в пляшці не менше 2 років. Протягом цього періоду аромат вина розвивається, стає більш глибоким і комплексним. Зараз в колекції, представленій на продаж, ви знайдете вина врожаю 2019 і 2020 років.

Колір: яскраво-рожевий

Аромат: соковитий, легкий, ягідний, з яскравими відтінками полуниці й малини

Смак: легкий, з ягідно-фруктовими тонами й освіжаючою кислотністю, післясмак тривалий і приємний

Подача: охолоджувати до температури + 10 / + 12 С. Для подачі підійдуть келихи для білого, але особливим гурманам радимо спробувати спеціальні келихи для розе. Така форма келиха сприяє розкриттю фруктового аромату та свіжості, властивим рожевим винам.

Келих RIEDEL Sommeliers Rosé / Фото Riedel

Гастрономічні поєднання

З чим поєднувати сухе рожеве вино SHABO Reserve Rose? Експерти SHABO дають простір для гастрономічних експериментів!

М'який, свіжий смак цього вина робить його відмінним акомпанементом до м'яса птиці. Спробуйте розе і запечену в духовці курку або індичку.

Спробуйте поєднання запеченої індички та розе / Фото iStock

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Звичайно ж, SHABO Reserve Rose відмінно пасуватиме до легких закусок і салатів.

Літній салат і розе – чудова пара / Фото iStock

Дуже цікаве поєднання – розе і севіче зі свіжим лососем і авокадо.

Ніжне севіче з лососем і авокадо / Фото iStock

Ну і, звичайно ж, фрукти, фруктові десерти й фруктові салати – прекрасна пара для сухого рожевого SHABO Reserve Rose.

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