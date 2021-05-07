Підготовка до барбекю-паті – справа серйозна, і справжні гедоністи, звісно ж, почнуть її саме з вина! Насичене, танінне червоне сухе вино відмінно поєднується з м'ясом. Ідеальна пара, яку, мабуть, нічим не перемогти – SHABO Reserve Saperavi і шашлик. Властивий цьому вину букет з відтінками вишні і чорної смородини чудово підкреслює смак і аромат смаженого м'яса – телятини, свинини, баранини. Вино, створене з популярного грузинського сорту винограду Сапераві, звісно ж, ідеальне для грузинської та кавказької кухні.

Фото SHABO

SHABO Reserve Saperavi – червоне тихе витримане вино. Упродовж 6 місяців воно витримувалося у французьких дубових барріках, а потім – в пляшках. Вино з цього сорту винограду вирізняє насичений колір – темно-червоний з фіолетовим відтінком. "Сапераві" перекладається з грузинського як "фарбуючий", "той, що надає колір" – розумієш, чому, дивлячись на нього в бокалі. Аромат SHABO Reserve Saperavi глибокий, з яскраво вираженою фруктовою складовою. В ароматі – ожина, чорниця і відтінки фіалки, елегантні ноти витримки. Смак годиться аромату: оксамитовий, насичений, яскравий. Це вино потішить вас приємними, стриманими танінами і тривалим ягідним післясмаком.

З вином розібралися. Тепер – справа за м'ясом. Відмінна пара до SHABO Reserve Saperavi – м'ясо, приготоване на вогні, насамперед – справжній грузинський шашлик.

Приготування шашлику – ритуал, в якому є свої закони і правила. М'ясо має готуватися на свіжому повітрі – це головна умова: адже саме так шашлик отримує пікантний аромат диму і абсолютно неповторний смак.

Шашлик і вино – це ідеальна пара / Фото iStock

Як обрати ідеальне м'ясо для шашлику?

Це може бути свинина, телятина або баранина. Головне правило: м'ясо повинно бути свіжим і молодим. Щоб шашлик вийшов ніжним, варто вибирати шматки з невеликою кількістю жиру.

Не рекомендуємо використовувати для шашлику заморожене м'ясо, адже в ньому практично не залишилося важливих поживних речовин, що містяться в надлишку у свіжому. Готувати з нього шашлик – невдячне і безглузде заняття.

При виборі звертайте увагу на відтінок м'яса – це важливий показник свіжості: у свинини він має бути рожевим, у телятини і баранини – насичено-червоним. Ще можна помацати шматок, при цьому пальці повинні залишитися сухими.

Маринад

Правильний маринад не менш важливий, ніж вибір м'яса. Змішайте цибулю зі спеціями, додайте лимонний сік або біле вино, такий маринад зробить м'ясо м'яким.

Хорошим маринадом також вважається лимонний сік з оливковою олією. На Сході м'ясо для шашлику маринують в кефірі з додаванням м'яти, лимона, перцю, кінзи, імбиру, карі.

Для любителів томата – варіант: маринад з томатного соку з додаванням кетчупу чилі. Він надасть шашлику відмінний смак.

Ретельно обирайте маринад / Фото iStock

Готуємо шашлик:

Щоб приготувати соковитий, але в той же час добре просмажений шашлик з апетитною рум'яною скоринкою, потрібно лише дотримуватися кількох нескладних правил.

1. Шматочки м'яса потрібно розташувати на відстані не менше 15 см від розпеченого вугілля.

2. Для маринування продуктів бажано вибирати скляний, емальований або глиняний посуд. В жодному разі не можна використовувати для цих цілей алюмінієвий посуд, оскільки оксид алюмінію може увійти в реакцію з маринадом та соком і зіпсувати смак шашлику.

3. М'ясо, яке ви нанизуєте на шампури, має бути молодим, соковитим і свіжим. На шматочках має бути зовсім небагато жиру, інакше він підгорить і надасть м'ясу неприємний аромат і присмак.

4. Перш ніж нанизувати м'ясо, гарненько змастіть шампури соняшниковою олією, потім трішки їх нагрійте. Поки м'ясо готується, його періодично потрібно поливати рідиною – підійде суміш води з соком лимона або з маринадом, в якому ви маринували м'ясо.

5. Не варто нарізати м'ясо для шашлику занадто крупно. Ідеальний шматок повинен мати товщину приблизно 2-2,5 см, інакше він погано просмажиться. На шампур м'ясо нанизують уздовж волокон, розкладаючи більші шматочки в середині, а більш дрібні – по краях. Важливо, щоб жоден з них не звисав і не бовтався, інакше буде пригорати.

6. Шматочки шашлику варто чергувати з кільцями цибулі або овочами, але не притискати їх один до одного дуже щільно. У тих місцях, де шматочки занадто щільно спресовані, шашлик залишиться погано просмаженим.

7. Поки м'ясо готується, шампури обов'язково потрібно перевернути один-два рази, щоб м'ясо рівномірно просмажилося (але не частіше, щоб не пересушити його).

Дізнатися, чи готовий шашлик, дуже просто: досить акуратно надрізати шматочок. Якщо м'ясо дало прозорий сік, його можна сміливо подавати до столу. А ось рожевий колір соку свідчить про те, що шашлик ще не готовий. Якщо соку зовсім немає, вам не пощастило – м'ясо пересушене. Сподіваємося, з вами цього не станеться, і ваш шашлик буде соковитим, ніжним і ідеально просмаженим!

Подавати шашлик варто з маринованою червоною цибулею, приправлену сумахом, і з гострим томатним соусом – наприклад, аджикою. Гостям можна запропонувати свіжу зелень – кінзу, петрушку, кріп, зелену цибулю.

Основні правила приготування шашлику / фото iStock

Доповнити шашлик можна підсмаженими на мангалі овочами. Для цього також можна використовувати шампури, на які варто нанизати крупно нарізаний солодкий перець, часточки цукіні товщиною в мізинець, великі кільця цибулі, печериці, помідори чері. Овочі попередньо варто підсолити і скропити оливковою або соняшниковою олією.

Як щодо овочів? / Фото iStock

Не забудьте, що SHABO Reserve Saperavi варто відкрити до того, як буде приготована ​​їжа – вину слід трохи "подихати": при контакті з киснем його аромат розкривається краще.

Ну що ж, друзі, ваше імпровізоване грузинське застілля готове! Приємного вам апетиту, соковитого шашлику в поєднанні з ароматним, насиченим SHABO Reserve Saperavi! До речі, нагадаємо, що придбати це вино ви можете в інтернет-магазині shaboshop.