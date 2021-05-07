Подготовка к барбекю-пати — дело серьезное, и настоящие гедонисты, конечно же, начнут ее именно с вина! Насыщенное, танинное красное сухое вино отлично сочетается с мясом. Идеальная пара, которую, пожалуй, ничем не победить – SHABO Reserve Saperavi и шашлык. Присущий этому вину букет с тонами вишни и черной смородины великолепно подчеркивает вкус и аромат жареного мяса — телятины, свинины, баранины. Вино, созданное из популярного грузинского сорта винограда Саперави, конечно же, идеально для грузинской и кавказской кухни.

Фото SHABO

SHABO Reserve Saperavi – красное тихое выдержанное вино. На протяжении 6 месяцев оно выдерживалось во французских дубовых барриках, а затем – в бутылках. Вино из этого сорта винограда отличает насыщенный цвет — темно-красный с фиолетовым оттенком. "Саперави" переводится с грузинского как "красящий", "придающий цвет" – понимаешь, почему, глядя на него в бокале. Аромат SHABO Reserve Saperavi глубокий, с ярко выраженной фруктовой составляющей. В аромате – ежевика, черника и оттенки фиалки, элегантные ноты выдержки. Вкус под стать аромату: бархатистый, насыщенный, яркий. Это вино порадует вас приятными, сдержанными танинами и длительным ягодным послевкусием.

С вином разобрались. Теперь — дело за мясом. Отличная пара к SHABO Reserve Saperavi – мясо, приготовленное на огне, в первую очередь – настоящий грузинский шашлык.

Приготовление шашлыка – ритуал, в котором есть свои законы и правила. Мясо должно готовиться на свежем воздухе – это главное условие: ведь именно так шашлык приобретает пикантный аромат дыма и совершенно неповторимый вкус.

Шашлык и вино – это идеальная пара / Фото iStock

Как выбрать идеальное мясо для шашлыка?

Это может быть свинина, телятина или баранина. Главное правило: мясо должно быть свежим и молодым. Чтобы шашлык получился нежным, стоит выбирать куски с небольшим количеством жира.

Не рекомендуем использовать для шашлыка замороженное мясо, ведь в нем практически не осталось важных питательных веществ, содержащихся в избытке в свежем. Готовить из него шашлык – неблагодарное и бесполезное занятие.

При выборе обращайте внимание на оттенок мяса – это важный показатель свежести: у свинины он должен быть розоватым, у телятины и баранины – насыщенно-красным. Еще можно пощупать кусок, при этом пальцы должны остаться сухими.

Маринад

Правильный маринад не менее важен, чем выбор мяса. Смешайте лук со специями, добавьте лимонный сок или белое вино, такой маринад сделает мясо мягким.

Хорошим маринадом также считается лимонный сок с оливковым маслом. На Востоке мясо для шашлыка маринуют в кефире с добавлением мяты, лимона, перца, кинзы, имбиря, карри.

Для любителей томата – вариант: маринад из томатного сока с добавлением кетчупа чили. Он придаст шашлыку отличный вкус.

Тщательно выбирайте маринад / Фото iStock

Готовим шашлык:

Чтобы приготовить сочный, но в то же время хорошо прожаренный шашлык с аппетитной румяной корочкой, нужно лишь соблюдать ряд несложных правил.

1. Кусочки мяса нужно располагать на расстоянии не менее 15 см от раскаленных углей.

2. Для маринования продуктов желательно выбирать стеклянную, эмалированную или глиняную посуду. Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей алюминиевую посуду, поскольку окиси алюминия могут вступить в реакцию с маринадом и соком и испортить вкус шашлыка.

3. Мясо, которое вы нанизываете на шампуры, должно быть молодым, сочным и свежим. На кусочках должно быть совсем немного жира, иначе он подгорит и придаст мясу неприятный аромат и привкус.

4. Прежде чем нанизывать мясо, хорошенько смажьте шампуры подсолнечным маслом, затем чуточку их нагрейте. Пока мясо готовится, его периодически нужно поливать жидкостью – подойдет смесь воды с соком лимона или с маринадом, в котором вы мариновали мясо.

5. Не стоит нарезать мясо для шашлыка слишком крупно. Идеальный кусок должен иметь толщину приблизительно 2-2,5 см, иначе он плохо прожарится. На шампур мясо нанизывают вдоль волокон, располагая более крупные кусочки в середине, а более мелкие – по краям. Важно, чтобы ни один из них не свисал и не болтался, иначе будет пригорать.

6. Кусочки шашлыка следует чередовать с кольцами лука или овощей, но не прижимать их друг к другу слишком плотно. В тех местах, где кусочки слишком плотно спрессованы, шашлык остается плохо прожаренным.

7. Пока мясо готовится, шампуры обязательно нужно перевернуть один-два раза, чтобы мясо равномерно прожарилось (но не чаще, чтобы не пересушить его).

Узнать, готов ли шашлык, очень просто: достаточно аккуратно надрезать кусочек. Если мясо дало прозрачный сок, его можно смело подавать к столу. А вот розовый цвет сока свидетельствует о том, что шашлык еще не готов. Если сока совсем нет, вам не повезло – мясо пересушено. Надеемся, с вами этого не произойдет, и ваш шашлык будет сочным, нежным и идеально прожаренным!

Подавать шашлык стоит с маринованным красным луком, приправленным сумахом, и с острым томатным соусом — например, аджикой. Желающим можно предложить свежую зелень — кинзу, петрушку, укроп, зеленый лук.

Основные правила приготовления шашлыка / фото iStock

Дополнить шашлык можно поджаренными на мангале овощами. Для этого также можно использовать шампуры, на которые следует нанизать крупно порезанный сладкий перец, дольки цуккини толщиной в мизинец, крупные кольца лука, шампиньоны, помидорки черри. Овощи предварительно стоит подсолить и сбрызнуть оливковым или подсолнечным маслом.

Как насчет овощей? / Фото iStock

Не забудьте, что SHABO Reserve Saperavi стоит открыть до того, как будет приготовлена еда — вину следует немного "подышать": при контакте с кислородом его аромат раскрывается лучше.

Ну что ж, друзья, ваше импровизированное грузинское застолье готово! Приятного вам аппетита, сочного шашлыка в сочетании с ароматным, насыщенным SHABO Reserve Saperavi! Кстати, напомним, что приобрести это вино вы можете в интернет-магазине shaboshop.