Перед вами 15 робіт від професіоналів з усього світу, які реально вдало переробили старе татуювання. Одні малюнки просто вдосконалили, а інші – взагалі повністю змінили. Виглядає це дійсно цікаво!

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Трішки освіжили тату

Фото інстаграм tdosstattoos

Хороша робота!

Фото інстаграм ironxwielder

Стало значно краще!

Фото інстаграм devine_tattoo

Вау!

Фото інстаграм lucioprado.tattoo

Космос!

Фото інстаграм _giuliacovelli_

Котики – це завжди прекрасно

Фото інстаграм drfranktattoo

Але тут з ним попрощалися!

Фото інстаграм hennanopanen

Круто доопрацювали!

Фото інстаграм tattooist_sazin

Як вам таке?

Фото інстаграм alexmarinstattoo

Панди виглядали кумедно, але мило!

Фото інстаграм mr.vegatattoo

Який задоволений погляд у пташки

Фото інстаграм littlemonsterstattoo

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Нічого собі!

Фото інстаграм littleandytattoo

Попереднє тату мало дивний вигляд...

Фото інстаграм laisnunesoliveira

До – після

Фото інстаграм carlosrafaeltattoo

Ого!

Фото інстаграм who_is_ryu