15 людей, які цікаво переробили старі татуювання: круті фото
Джерело:Reddit
Якщо вам набридло татуювання, яке ви набили давним-давно, то нічого страшного. Його реально змінити. Талановиті майстри спокійно можуть вдосконалити старий малюнок.
Перед вами 15 робіт від професіоналів з усього світу, які реально вдало переробили старе татуювання. Одні малюнки просто вдосконалили, а інші – взагалі повністю змінили. Виглядає це дійсно цікаво!
Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею
Трішки освіжили тату
Фото інстаграм tdosstattoos
Хороша робота!
Фото інстаграм ironxwielder
Стало значно краще!
Фото інстаграм devine_tattoo
Вау!
Фото інстаграм lucioprado.tattoo
Космос!
Фото інстаграм _giuliacovelli_
Котики – це завжди прекрасно
Фото інстаграм drfranktattoo
Але тут з ним попрощалися!
Фото інстаграм hennanopanen
Круто доопрацювали!
Фото інстаграм tattooist_sazin
Як вам таке?
Фото інстаграм alexmarinstattoo
Панди виглядали кумедно, але мило!
Фото інстаграм mr.vegatattoo
Який задоволений погляд у пташки
Фото інстаграм littlemonsterstattooДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Нічого собі!
Фото інстаграм littleandytattoo
Попереднє тату мало дивний вигляд...
Фото інстаграм laisnunesoliveira
До – після
Фото інстаграм carlosrafaeltattoo
Ого!
Фото інстаграм who_is_ryu