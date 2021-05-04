15 проблем, які зрозуміють лише невисокі дівчата

Сьогодні відзначають День невисоких людей. Низький зріст - це зовсім не привід для комплексів, проте високим людям ніколи не зрозуміти, як звичайні побутові справи можуть перетворитись на цілу пригоду через зріст.

Чи ви здогадувались, як складно дівчатам невисокого зросту просто купити нову сукню, помити посуд чи хоча б не бути постійно підставкою для інших людей? Ось деякі проблеми, з якими майже щодня стикають дівчата низького зросту. Головне – навчитись сприймати їх з гумором!

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1. Концерти – це лише витрачання грошей. Поки усі дивляться концерт, ти його лише слухаєш. А побачити виконавців через натовп можеш, лише постійно підстрибуючи.

2. Усі штани потрібно підрізати. Здається, штани роблять на велетнів. А інші люди й не здогадуються, що дехто усе своє життя підрізає кожну нову пару штанів, інакше вони просто тягнуться по землі.

3. Похід у магазин – це квест. Постійно доводиться просили друзів або інших покупців, щоб вони дістали тобі щось із верхньої полиці. Або, знову ж таки, стрибати.

Важко діставати щось з верхніх полиць / Фото Twitter GRELL98

4. Вечірні сукні не для тебе. Вони настільки довгі, що виглядають на тобі як похідний намет. Єдиний вихід – надягати високі підбори або, як і штани, підрізати сукню (а це неможливо, якщо ти орендуєш наряд)

5. Тебе не видно у дзеркалі. Якщо у громадському туалеті висить невеличке дзеркало, скоріше за все, ти побачиш у ньому лише своє чоло.

6. Тобі важко обійматись з друзями. Під час обіймів ти майже задихаєшся, адже натикаєшся на груди чи взагалі живіт у випадку особливо високих знайомих. Коли ж обіймається усі компанія, то ти – в самому центрі просиш, щоб тебе не задушили.

Обійматись з друзями майже нереально / Фото інстаграм mohamadr990

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Ти завжди "мила". Для інших нормально постійно називати тебе милою чи кумедною лише через твій зріст. Тому тебе часто не сприймають серйозно.

Ходити треба удвічі швидше. Через короткі ноги ти постійно ледь не біжиш за своїми високими друзями яким довжина ніг дозволяє робити удвічі менше кроків.

Спонтанні поцілунки – не для тебе. Адже ти просто не можеш дотягнутись до свого вищого хлопця, щоб його поцілувати!

Ти не можеш дотягнутись до хлопця / Фото інстаграм lifeofroti

Ти ніколи не дістаєш до підлоги. В офісі, на барі, у кріслі перукарки – твої ноги завжди висять десь у повітрі. що досить незручно.

Спробуйте пройтись у дощ з парасолею. У дощ в натовпі ти зачіпаєш буквально усіх людей і повинна постійно ухилятись або ж піднімати руку з парасолею високо вгору.

З тобою важко фотографуватись. На фото видно або тебе або твоїх друзів. А на груповому фото ти завжди десь внизу.

На фото доводиться викручуватись / Фото інстаграм sabrinathefitnesswitc

На тебе часто ставлять лікоть. Друзі роблять це неусвідомлено, адже ти нижча за ростом, проте відчувається досить таки принизливо.

У басейнах важкувато. Ти можеш дістати до дна лише у дитячому басейному, а в дорослому – постійно триматись на плаву.

Козирки від сонця в машині для слабаків. Ти просто сидиш нижче за тінь, яку дають ці козирки, тому мусиш терпіти палюче сонце або носити окуляри й кепку