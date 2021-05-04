Догадывались ли вы, как сложно девушкам невысокого роста непросто купить новое платье, помыть посуду или хотя бы не быть постоянно подставкой для других людей? Вот некоторые проблемы, с которыми почти ежедневно сталкиваются девушки низкого роста. Главное – научиться воспринимать их с юмором!

Читайте также: 15 выходок от мужчин, которые шокировали своих жен: забавные фото

1. Концерты – это просто трата денег. Пока все смотрят концерт, ты его только слушаешь. А увидеть исполнителей через толпу ты можешь, только постоянно подпрыгивая.

2. Все штаны нужно подрезать . Кажется, брюки делают на великанов. А другие люди и не догадываются, что некоторые всю жизнь подрезает каждую новую пару брюк, иначе они просто тянутся по земле.

3. Поход в магазин – это квест. Постоянно приходится просить друзей или других покупателей, чтобы они достали тебе что-то с верхней полки. Или, опять же, прыгать.

Трудно доставать что-то из верхних полок / Фото Twitter GRELL98

4. Вечерние платья не для тебя. Они настолько длинные, что выглядит на тебе как походная палатка. Единственный выход – надевать высокие каблуки или, как и брюки, подрезать платье (а это невозможно, если ты арендуешь наряд).

5. Тебя не видно в зеркале. Если в общественном туалете висит небольшое зеркало, скорее всего, ты увидишь в нем лишь свой лоб.

6. Тебе трудно обниматься с друзьями. Во время объятий ты почти задыхаешься, ведь утыкаешься в грудь или вообще живот в случае особо высоких знакомых. Когда же обнимается все компания, то ты – в самом центре просишь, чтобы тебя не задушили.

Обниматься с друзьями почти нереально / Фото инстаграм mohamadr990

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

7. Ты всегда "мыла". Для других нормально постоянно называть тебя милой или смешной только через твой рост. Поэтому тебя часто не воспринимают всерьез.

8. Ходить надо в два раза быстрее. Из-за коротких ног ты постоянно едва не бежишь за своими высокими друзьями, которым длина ног позволяет делать вдвое меньше шагов.

9. Спонтанные поцелуи – не для тебя. Ведь ты просто не можешь дотянуться до своего более высокого парня, чтобы его поцеловать!

Ты не можешь дотянуться до парня / Фото инстаграм lifeofroti

10. Ты никогда не достаешь к полу. В офисе, на баре, в кресле парикмахера – твои ноги всегда висят где-то в воздухе, что достаточно неудобно.

11. Попробуйте пройтись в дождь с зонтиком . В дождь в толпе ты задеваешь буквально всех людей и должна постоянно уклоняться или поднимать руку с зонтиком высоко вверх.

12. С тобой трудно фотографироваться. На фото видно или тебя или твоих друзей. А на групповом фото ты всегда где-то внизу.

На фото приходится выкручиваться / Фото инстаграм s abrinathefitne sswitc

13. На тебя часто ставят локоть. Друзья делают это неосознанно, ведь ты ниже ростом, однако ощущается довольно унизительно.

14. В бассейнах трудновато . Ты можешь достать до дна только в детском бассейне, а во взрослом – надо постоянно держаться на плаву.