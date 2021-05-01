15 робіт від перукаря, після яких ви захочете кучеряве волосся: фото

1 травня 2021 , 09:18
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Джерело:

Instagram Paulo Machado

Паулу Машаду – талановитий бразильський перукар, який закохає вас у кучеряве волосся. Його зачіски – це просто вау. А кучері – справжня вишенька на торті!

Ми підібрали для вас найцікавіші приклади робіт молодого перукаря, який "відновлює" навіть найбільш капризне волосся і перетворює його у кучеряву красу. Оцініть ці неймовірні хвильки!

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Як гарно!

Фото Instagram Paulo Machado

Ох, ці кучері!

Фото Instagram Paulo Machado

Освіжили зачіску

Фото Instagram Paulo Machado

Одразу веселіше

Фото Instagram Paulo Machado

Дуже гарно!

Фото Instagram Paulo Machado

Як краще?

Фото Instagram Paulo Machado

Інколи можна пожертвувати довжиною

Фото Instagram Paulo Machado

Красиво!

Фото Instagram Paulo Machado

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Кучері – це просто прекрасно

Фото Instagram Paulo Machado

Вау!

Фото Instagram Paulo Machado

Симпатично!

Фото Instagram Paulo Machado

Як вам таке?

Фото Instagram Paulo Machado

Красуня!

Фото Instagram Paulo Machado

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Чоловікам теж пасують кудрі!

Фото Instagram Paulo Machado

 

Автор: Петро Синєокий