15 робіт від перукаря, після яких ви захочете кучеряве волосся: фото

Паулу Машаду – талановитий бразильський перукар, який закохає вас у кучеряве волосся. Його зачіски – це просто вау. А кучері – справжня вишенька на торті!
Ми підібрали для вас найцікавіші приклади робіт молодого перукаря, який "відновлює" навіть найбільш капризне волосся і перетворює його у кучеряву красу. Оцініть ці неймовірні хвильки!
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Як гарно!
Ох, ці кучері!
Освіжили зачіску
Одразу веселіше
Дуже гарно!
Як краще?
Інколи можна пожертвувати довжиною
Красиво!
Кучері – це просто прекрасно
Вау!
Симпатично!
Як вам таке?
Красуня!
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