Несподівана ситуація трапилася у місті Роулі-Регіс (Велика Британія). На той момент Кейлі та її 3-річний син Томас були самі вдома. Йому допоміг мультфільму "Робокар Полі", який він раніше обожнював переглядати. Там, зокрема, пояснюють дітям, що робити в екстрених ситуаціях.

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Що сталося з мамою

Кейлі має певні проблеми зі здоров’ям: у неї збільшена селезінка та грижа. Коли вона підіймалася по сходах за чистим одягом, то відчула різкий біль – і знепритомніла. Від падіння жінка ще й пошкодила собі коліно, плечі, стегно та щиколотку.

На щастя, Кейлі вже повернулася додому. Але все могло б бути значно гірше, якби не рішучість її 3-річного сина.

Хлопчик заліз на підвіконня, щоб взяти мамин телефон, і подзвонив за номером 999 (служба екстреної допомоги у Великій Британії, – Life 24). Там не дуже зрозуміли мову дитини, тому перенаправили дзвінок до поліції.

За цей час Томас переліз через дитячі ворота. Він знайшов ключі від дверей і зміг їх відкрити. Хлопчик також передав телефон мамі, яка то приходила до тями, то знову непритомніла.

Дитячі ворота безпеки / Фото bigl

"Я пам’ятаю, як закрила дитячі ворота. В наступну хвилину зрозуміла, що прокидаюся, розмовляю з кимось по телефону, а потім в домі була поліція… Сину вдалося підтягнути до воріт дійсно важкий стільчик. Він переліз, дістав ключі… і зміг відкрити вхідні двері", – згадує мама.

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Жінка неймовірна вдячна своєму сину. Вона закликає усіх батьків обов’язково пояснювати дітям, як діяти в екстрених ситуацій. Це може врятувати життя!