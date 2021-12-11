3-річний син самостійно прикрасив ялинку: тато плакав від сміху

Батьки дозволили своєму 3-річному сину самотужки прикрасити новорічну ялинку. Святкове деревце вийшло дуже незвичайним – батьки добряче посміялися.

Творіння свого сина опублікував батько на розважальному ресурсі Reddit. Тисячі людей оцінили такий новорічний декор. Адже хлопчик зробив все, що міг!

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Тепер син не дозволяє щось змінювати на дереві

Батько зізнався, що на минулі різдвяні свята вони теж дозволили сину прикрасити ялинку. Тоді іграшки ледь трималися на дереві. Але нічого страшного! Це було хороше тренування для 3-річного хлопчика, адже цьогоріч він справді виклався на повну. Батьків дуже розвеселив цей кумедний декор.

Ми дозволили нашому трирічному синові прикрасити ялинку… – написав батько у своїй публікації.

Малюк серйозно приготувався: він витягнув майже всі іграшки, які були вдома, і постарався розмістити їх на ялинці. Хлопчик був дуже цілеспрямованим – йому вдалося все зробити. Такої ялинки більше ніхто не має!

Хлопчик явно задоволений своєю роботою. Батько жартома зізнався, що син нікому не дозволяє торкатися до ялинки. Адже це його шедевр! З цим складно не погодитися – малюк добряче постарався.

Єдине, що йому завадило, – невеликий ріст. Але з роками ця проблема зникатиме.

Я б не зміг щось там змінити, навіть якби захотів. Він чітко сказав, що нікому не дозволяє торкатися до неї. Вважає це своїм шедевром, – написав батько.

Ялинка, яку прикрасив 3-річний хлопчик / Фото reddit maxroscopy

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Користувачі Reddit оцінили творчість хлопчика. Вони вважають, що ця ялинка – дійсно крута:

Попросіть його робити це кожного року, доки ялинка не буде повністю в прикрасах.

Робіть фото кожного року і фіксуйте прогрес.

Це чарівно, я залишив би ялинкою такою.

Скажи йому, що він зробив чудово, і це дійсно гарно. Інтернет любить твоє дерево.

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