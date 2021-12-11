Результат опубликовал отец на развлекательном ресурсе Reddit. Тысячи людей оценили такой новогодний декор. Мальчик ведь сделал все, что мог!

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Теперь сын не позволяет что-либо менять на дереве

Отец признался, что на прошедшие рождественские праздники они тоже позволили сыну украсить елку. Тогда игрушки едва держались на дереве. Но ничего ужасного! Это была хорошая тренировка для 3-летнего мальчика, ведь в этом году он действительно выложился по полной. Родители были в восторге от столь забавного декора.

Мы позволили нашему трехлетнему сыну украсить елку… – написал отец в своей публикации.

Малыш серьезно приготовился: он вытащил почти все игрушки, которые были дома, и постарался разместить их на елке. Мальчик был очень целеустремленным – ему удалось все сделать. Такой елки больше ни у кого нету!

Мальчик явно доволен своей работой. Отец в шутку признался, что сын никому не позволяет прикасаться к елке. Это ведь его шедевр! С этим сложно не согласиться – малыш изрядно постарался.

Единственное, что ему помешало – небольшой рост. Но с годами эта проблема исчезнет.

Я бы не смог что-нибудь изменить, даже если бы захотел. Он ясно сказал, что никому не позволяет прикасаться к ней. Считает это своим шедевром, – написал отец.

Елка, которую украсил 3-летний сын / Фото reddit maxroscopy

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Пользователи Reddit оценили творчество мальчика. Они считают, что эта елка – действительно отличная:

Попросите его делать это каждый год, пока елка не будет полностью украшена.

Делайте фото каждый год и фиксируйте прогресс.

Это волшебно, я оставил бы елкой такой.

Скажи ему, что он сделал отлично, и это действительно красиво. Интернет любит твое дерево.​

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