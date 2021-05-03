5 блискучих серіалів, знятих за книгами-бестселерами

Фанати оригінальних книг часто скаржаться на екранізації улюблених творів. Проте нерідко серіали нічим не поступаються своїм паперовим оригіналам або й навіть стають популярнішими за книги.

Подивитись серіал, знятий за улюбленою книгою – це значить, зустрітись з усіма тими персонажами та світом, який ви уявляли протягом усього читання історії. Ці успішні екранізації вас точно не розчарують, а якщо ви читали оригінал, то навіть здивують!

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Нічний адміністратор, 2016

Рейтинг на IMDb: 8.1

Оригінальна книга: Джон Ле Карре, "Нічний адміністратор"

Кадр з серіалу / kinorium

Дуже видовищна екранізація історії, у якій є все: зброя, інтриги, кохання, зради та махінації на мільйони. Адміністратора готелю завербували для того, щоб він зміг проникнути у саме серце мережі торгівлі зброєю. Нею керує безжальний геній та маніпулятор, який з виду – сама чарівність, перед харизмою якого не може встояти ніхто. Хитросплетіння динамічних подій не відпустить вас до самого кінця!

Нормальні люди, 2020

Рейтинг на IMDb: 8.5

Оригінальна книга: Саллі Рун, "Нормальні люди"

Кадр з серіалу / kinorium

Серіал, як і книга, мав шалений успіх, адже вщент розбиває стереотипи про усі романтичні історії і показує багатогранність людських стосунків. Маріанн – відлюдькувата відмінниця з багатої родини, Корнелл –товариський хлопець, який живе з матір'ю-одиначкою та захоплюється футболом. Вони вчаться в одній школі, проте зовсім не спілкуються, аж поки їх не накриває кохання. Творці дуже добре показали, наскільки велику роль у стосунках досі грає класова нерівність і таке різне виховання.

Це дуже емоційний серіал, який підкорює грою акторів, естетичними кадрами та життєвими сценами. Героїв так і хочеться пізнавати, і вам обов'язково це вдасться, якщо ви дивитиметесь його вдумливо.

Велика маленька брехня, 2017

Рейтинг на IMDb: 8.5

Оригінальна книга: Ліян Моріарті, "Велика маленька брехня"

Кадр з серіалу / kinorium

Пронизлива історія про 5 абсолютно різних жінок, чиї долі тісно переплітаються у маленькому містечку. Здавалось би, що може турбувати багатих самодостатніх жінок, які мають щасливу родину та хорошу репутацію? Проте після приїзду матері-одиначки до міста, їх життя повністю змінюються, а все через одну маленьку брехню. З кожною серією пазлики складаються у шокуючу правду, яка вас здивує наприкінці серіалу.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Це прекрасна продюсерська робота Різ Візерспун та Ніколь Кідман, які зіграли тут головні ролі. Окремої уваги заслуговують пейзажі містечка біля океану та неймовірний музичний супровід, який повністю передає атмосферу. Вам обов'язково захочеться додати собі окремий плейлист з цими композиціями.

Усюди жевріють пожежі, 2020

Рейтинг на IMDb: 7,7

Оригінальна книга: Селесте Інг, "Усюди жевріють пожежі"

Кадр з серіалу / kinorium

До ідеального на перший погляд містечка приїздить мати-художниця зі своєю донькою, які постійно подорожують країною. За збігом обставин їм вдається зняти будинок у Єлени – заможної журналістки, яка має трьох дітей та коханого чоловіка. Дуже скоро Єлена про це пошкодує, адже поява незнайомки запускає ряд трагічних подій, які витягають на поверхню всі старі таємниці та розкривають старі рани. Нічого вже не буде як раніше.

Книга, як і серіал, у першу чергу про такі важкі стосунки дорослих із підлітками, про щастя та складність материнства, про дорослішання. Дві різні жінки, різні родини і підходи до виховання, та об'єднує їх одне – вони стараються, кожна, як може.

Темні матерії, 2019

Рейтинг на IMDb: 7,9

Оригінальна книга: Філіп Пуллман

Кадр з серіалу / kinorium

Це захопливе фентезі про Ліру – дівчинку, яка живе магічному світі: тут існують відьми та броньовані ведмеді, а у кожної людини є тварина, що слугує втіленням її душі – демон. Опікун дівчинки знайшов спосіб пересуватись між світами – так Ліра знайомиться з хлопцем зі звичайним хлопцем, який ніколи не стикався з магією.

І хоч перша екранізація, фільм "Золотий компас" вийшов не надто вдалим, у серіалі творцям було де розмахнутись. Вони передали усі деталі та особливості дивовижного чарівного світу та показали грандіозний фінал.