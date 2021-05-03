Посмотреть сериал, снятый по любимой книге – это значит, встретиться со всеми теми персонажами и миром, который вы представляли на протяжении всего чтения истории. Эти успешные экранизации вас точно не разочаруют, а если вы читали оригинал, то даже удивят!

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Ночной администратор, 2016

Рейтинг на IMDb: 8.1

Оригинальная книга: Джон Ле Карре, "Ночной администратор"

Кадр из сериала / kinorium

Очень зрелищная экранизация истории, в которой есть все: оружие, интриги, любовь, измены и махинации на миллионы. Администратора отеля завербовали для того, чтобы он смог проникнуть в самое сердце сети торговли оружием. Ею руководит безжалостный гений и манипулятор, который с виду – само очарование, перед харизмой которого не может устоять никто. Хитросплетение динамических событий не отпустит вас до самого конца!

Нормальные люди, 2020

Рейтинг на IMDb: 8.5

Оригинальная книга: Салли Руни, "Нормальные люди"

Кадр из сериала / kinorium

Сериал, как и книга, имел огромный успех, ведь полностью разбивает стереотипы о всех романтических историях и показывает многогранность человеческих отношений. Марианн – нелюдимая отличница из богатой семьи, Корнелл – дружелюбный парень, который живет с матерью-одиночкой и увлекается футболом. Они учатся в одной школе, но совсем не общаются, пока их не накрывает любовь. Создатели очень хорошо показали, насколько большую роль в отношениях до сих пор играет классовое неравенство и такое разное воспитание.

Это очень эмоциональный сериал , который покоряет игрой актеров, эстетическими кадрами и жизненными сценами. Героев так и хочется познавать, и вам обязательно это удастся, если вы будете смотреть его вдумчиво.

Большая маленькая ложь, 2017

Рейтинг на IMDb: 8.5

Оригинальная книга: Лиян Мориарти, "Большая маленькая ложь"

Кадр из сериала / kinorium

Пронзительная история о 5 совершенно разных женщин, чьи судьбы тесно переплетаются в маленьком городке. Казалось бы, что может беспокоить богатых самодостаточных женщин, имеющих счастливую семью и хорошую репутацию? Однако после приезда матери-одиночки в город, их жизнь полностью меняются, а все из-за одной маленькой лжи. С каждой серией пазлики сопоставляются в шокирующую правду, которая вас удивит в конце сериала.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Это прекрасная продюсерская работа Риз Уизерспун и Николь Кидман, которые сыграли здесь главные роли. Отдельного внимания заслуживают пейзажи города у океана и невероятный музыкальное сопровождение, которое полностью передает атмосферу. Вам обязательно захочется добавить себе отдельный плейлист с этими композициями.

И повсюду тлеют пожары, 2020

Рейтинг на IMDb: 7,7

Оригинальная книга: Селесте Инг, "И повсюду тлеют пожары"

Кадр из сериала / kinorium

В идеальный на первый взгляд городок приезжает мать-художница со своей дочерью, которые постоянно путешествуют по стране. По стечению обстоятельств им удается снять дом в Елены – состоятельной журналистки, которая имеет троих детей и любимого мужа. Очень скоро Елена об этом пожалеет, ведь появление незнакомки запускает ряд трагических событий, которые извлекают на поверхность все старые тайны и раскрывают старые раны. Ничего уже не будет как раньше.

Книга, как и сериал, в первую очередь о таких тяжелые отношения взрослых с подростками, о счастье и сложностях материнства, о взрослении. Две женщины, разные семьи и подходы к воспитанию, и объединяет их одно – они стараются, каждая, как может.

Темные материи, 2019

Рейтинг на IMDb: 7,9

Оригинальная книга: Филипп Пуллман

Кадр из сериала / kinorium

Это увлекательное фэнтези о Лире – девочке, живущей в магическом мире: здесь существуют ведьмы и бронированные медведи, а у каждого человека есть животное, которое служит воплощением его души – демон. Опекун девочки нашел способ передвигаться между мирами – так Лира знакомится с парнем с обычным парнем, который никогда не сталкивался с магией.

И хотя первая экранизация, фильм "Золотой компас" вышла не слишком удачной, в сериале создателям было где размахнуться. Они передали все детали и особенности удивительного волшебного мира и показали грандиозный финал.