На цих фільмах виросло вже кілька поколінь. Хтось дивився їх ще на касеті, інші – на дисках, а хтось вперше їх побачив вже спеціальних сайтах. Сьогодні пропонуємо пригадати та передивитись кілька улюблених фільмів, які ви із захватом дивились у дитинстві та юності. Повірте, зараз ви отримаєте від такого кіномарафону 90-х років не менше задоволення!

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1. Кучерявка Сью

Оригінальна назва: Curly Sue

Актори: Елісан Портер, Джеймс Белуші, Келлі Лінч, Джон Гец, Фред Долтон Томпсон

Рейтинг IMDb: 5.9

Ця зворушлива історія та чарівна головна героїня підкорили не одне сердечко. У центрі сюжету – безхатько Біл, який сам виховує і турбується про маленьку Cью. Разом вони заробляють на життя дрібними крадіжками та махінаціями у Чикаго. Одного разу Біл вирішив стрясти трохи грошей з багатої та цілком успішної Грей, кинувшись їй під машину. Злякавшись, і не підозрюючи про обман, Грей запрошує чоловіка з дівчинкою до себе додому.

Хто ж знав, чим обернеться ця випадкова зустріч для усіх героїв фільму. Це надзвичайно душевний фільм у дусі 90-х років, який має побачити кожен!

2. День бабака, 1993

Оригінальна назва: Groundhog Day

Актори: Білл Мюррей, Енді МакДавелл, Кріс Елліот, Стівен Тоболовскі

Рейтинг IMDb: 8.0

Головний герой цього, без перебільшення, культового фільму – журналіст Філ Коннорс приїздить до маленького містечка 2 лютого – на День бабака. Саме цього дня усі спостерігають за бабаком: якщо той побачить свою тінь, то зима триватиме ще 6 тижнів. Філу вже зовсім набридли одноманітні новини, тому він без особливого ентузіазму робить репортаж і лягає спати. Проте на ранок виявляється, що на календарі знову 2 лютого – і знову ненависний День бабака. Чоловік з жахом розуміє, що потрапив у часову петлю. Як же йому з неї вибратись?

3. Бетховен, 1992

Оригінальна назва: Beethoven

Актори: Чарлз Гродін, Бонні Хант, Дін Джонс, Ніколь Тому, Крістофер Кастілья

Рейтинг IMDb: 5.7

Хто ж не любить зворушливі фільми про тварин? "Бетховен" – це чудова сімейна комедія, яка сподобається і дітям і дорослим. В будинок звичайної американської родини випадково забрів величезний сенбернар. Песик відразу завоював увагу та любов усіх, крім голови родини. Воно й не дивно, адже тепер все в будинку все стало догори дриґом: брудні килими, розтрощені меблі й постійний галас.

Одним словом спокійне й розмірене життя родини, яке так цінував тато, повністю зруйноване лапами собаки. Що ж розтопить серце батька, після якого вчинку він назавжди полюбить вірного Бетховена?

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4. Наречена втікачка, 1999

Оригінальна назва: Runaway Bride

Актори: Джулія Робертс, Річард Гір, Джоан К'юсак, Гектор Елізондо, Ріта Вілсон

Рейтинг IMDb: 5.6

За сюжетом молода й приваблива Меггі ніяк не може влаштувати своє особисте життя. Усе через одну маленьку фобію: вона раз за разом тікає з весіль, адже церемонія одруження викликає у неї просто страх. Три таких невдалих весілля прославили не лише саму Мег, а її провінційне містечко. Написати про "наречену-втікачку" приїжджає журналіст Айк і...закохується у неї. Чи вдасться чоловікові перебороти страх коханої?

5. Форест Ґамп

Оригінальна назва: Runaway Bride

Актори: Том Хенкс, Робін Райт, Гері Сініз, Майкелті Вільямсон, Саллі Філд

Рейтинг IMDb: 8.8

Куди ж у такому списку без класики світового кіно – "Фореста Ґампа"? Фільм розповідає читачам історію неймовірного і наповненого пригодами життя звичайного хлопця з Алабами. Він пробує себе у безлічі різноманітних професій, стає учасником найвідоміших історичних подій і досягає успіху у всьому, чого він торкався. Весь цей час залишався добрим, щирим та трохи наївним хлопцем, який турбується про хвору мати і ніяк не може забути перше кохання.

У цьому фільмі за простим сюжетом стоїть багато філософських думок, тож кожен тут зможе побачити щось своє.