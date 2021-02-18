Не за сценарієм: 5 фільмів, в яких актори імпровізовано цілуються

Романтичні сцени у кіно часто є частиною сценарію. Однак, трапляються ситуації, коли актори дозволяють хімії керувати собою. Ви ніколи б не здогадалися, що ці поцілунки на екрані не мали відбуватися.

З часом такі сцени стали найбільш знаковими моментами у кіно. Повірте, ви будете сильно здивовані, почувши, що ці сцени поцілунків були імпровізованими. Зрештою, це лише свідчить про те, що для створення хорошого фільму потрібна командна робота акторів, режисерів, редакторів та всіх інших членів знімальної групи.

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"Найкращий стрілець", 1986 рік

Оригінальна назва "Top Gun". У фільмі є Келлі Макгілліс, яка грає Чарлі, та Том Круз у ролі Маверіка. Вона говорила йому, що хоче тримати свої почуття до нього в таємниці, коли він перебиває її поцілунком! Цей солодкий момент визначив стосунки між героями, але його не було в оригінальному сценарії.



"Найкращий стрілець", 1986 рік / Фото Richouses

Передбачалося закінчити розмовою

Правда полягає в тому, що їхня розмова мала бути своєрідним висновком. Однак актор забув свою репліку, яку повинен був сказати. Замість того, щоб почати спочатку, він просто поцілував героїню. Зрештою, режисерові це сподобалось більше, ніж оригінальний план.



"Найкращий стрілець", 1986 рік / Фото Richouses

"Зоряні війни: Останні джедаї", 2017 рік

Ви пам’ятаєте сцену, в якій Люку довелося попрощатися з принцесою Леєю? Перед тим, як Марк Хемілл йде, він цілує у лоб Керрі Фішер. Актор сказав, що це був справжній поцілунок у потрібний момент.



"Зоряні війни: Останні джедаї", 2017 рік / Фото Richouses

Забагато емоцій, щоб спостерігати

Поки Марк Хемілл думав про те, як його герой Люк прощався з нею назавжди, він відчув прилив емоцій. Він уже давно грав цього персонажа, тож не дивно, що у нього виникли такі почуття. На жаль, актриса Керрі Фішер померла до виходу фільму, тому актор більше не міг дивитись цю сцену.



"Зоряні війни: Останні джедаї", 2017 рік / Фото Richouses

"Світ юрського періоду", 2015 рік

Якщо ви дивилися "Світ юрського періоду", то повинні пам’ятати про розбіжність між Оуеном Грейді та Клер Дірінг. Незважаючи на те, що сценарій не передбачав поцілунку між Крісом Праттом та Брайс Далласом Говардом, цей епізод запланували заздалегідь. Єдина, кого це здивувало, була актриса.



"Світ юрського періоду", 2015 рік / Фото Richouses

Вона не знала

В останній день зйомок режисер попросив Кріса Пратта, можливо, поцілувати його партнерку для останнього дублю. Власне кажучи, план полягав у тому, щоб здивувати її поцілунком. Кріс зробив це перед 200 глядачів і цей епізод увійшов до фільму.



"Світ юрського періоду", 2015 рік / Фото Richouses

"Труднощі перекладу", 2005 рік

"Lost In Translation" показує стосунки між дорослим чоловіком на ім'я Боб Гарріс та молодою жінкою Шарлоттою, які опинилися разом в чужій країні. Без сумніву геніальні Білл Мюррей та Скарлет Йоханссон оживляли цих персонажів у Токіо. В кінці фільму він зворушливо прощається з нею та цілує.



"Труднощі перекладу", 2005 рік / Фото Richouses

Він їй не сказав

Насправді актриса навіть не підозрювала, що її партнер збирається зробити це. Зрештою, поцілунок не був частиною сценарію. Білл Мюррей несподівано вирішив додати перчинки у фільм. Режисерці Софії Коппола дуже сподобався такий випад актора, а реакція Скарлет Йоханссон лише покращила ситуацію.



"Труднощі перекладу", 2005 рік / Фото Richouses

Цікаво Вийде нова частина хоррору "Паранормальне явище": дата прем'єри

"Секретні матеріали", 1993 – 2018 роки

Фокс і Скаллі разом досліджували різні надзвичайні явища. Незважаючи на те, що між Девідом Духовним та Джилліан Андерсон існувала дивовижна хімія, творець серіалу сказав, що йому не подобається думка про гарячі стосунки між ними.



"Секретні матеріали", 1993 – 2018 / Фото Richouses

Творець був проти

Ось чому поцілунок головних героїв у сьомому сезоні сильно здивував глядачів. Фокс і Скаллі були в альтернативному всесвіті, коли злилися у довгоочікуваному поцілунку. Нарешті шанувальники отримали те, чого так довго чекали.



"Секретні матеріали", 1993 – 2018 / Фото Richouses