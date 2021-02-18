Романтические сцены в кино часто являются частью сценария. Однако, случаются ситуации, когда актеры позволяют химии управлять собой. Вы никогда бы не догадались, что эти поцелуи на экране не должны были происходить.

Со временем такие сцены стали самыми знаковыми моментами в кино. Поверьте, вы будете сильно удивлены, услышав, что эти сцены поцелуев были импровизированными. В конце концов, это лишь свидетельствует о том, что для создания хорошего фильма нужна командная работа актеров, режиссеров, редакторов и всех остальных членов съемочной группы.

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"Лучший стрелок", 1986 год

Оригинальное название "Top Gun". В фильме есть Келли Макгиллис, играющая Чарли, и Том Круз в роли Маверика. Она говорила ему, что хочет держать свои чувства к нему в тайне, когда он перебивает ее поцелуем! Этот сладкий момент определил отношения между героями, но его не было в оригинальном сценарии.

"Лучший стрелок", 1986 год / Фото Richouses

Предполагалось закончить разговором

Правда заключается в том, что их разговор должен был быть своеобразным выводом. Однако актер забыл свою реплику, которую должен был сказать. Вместо того, чтобы начать сначала, он просто поцеловал героиню. В конце концов, режиссеру это понравилось больше, чем оригинальный план.

"Лучший стрелок", 1986 год / Фото Richouses

"Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год

Вы помните сцену, в которой Люку пришлось попрощаться с принцессой Леей? Перед тем, как Марк Хэмилл уходит, он целует в лоб Кэрри Фишер. Актер сказал, что это был настоящий поцелуй в нужный момент.

"Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год / Фото Richouses

Слишком много эмоций, чтобы наблюдать

Пока Марк Хэмилл думал о том, как его герой Люк прощался с ней навсегда, он почувствовал прилив эмоций. Он уже давно играл этого персонажа, поэтому неудивительно, что у него возникли такие чувства. К сожалению, актриса Кэрри Фишер умерла до выхода фильма, поэтому актер больше не мог смотреть эту сцену.

"Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год / Фото Richouses

"Мир юрского периода", 2015 год

Если вы смотрели "Мир Юрского периода", то должны помнить о расхождении между Оуэном Грейди и Клэр Диринг. Несмотря на то, что сценарий не предусматривал поцелуя между Крисом Праттом и Брайс Далласом Ховардом, этот эпизод запланировали заранее. Единственная, кого это удивило, была актриса.

"Мир юрского периода", 2015 год / Фото Richouses

Она не знала

В последний день съемок режиссер попросил Криса Пратта, возможно, поцеловать его партнершу для последнего дубля. Собственно говоря, план состоял в том, чтобы удивить ее поцелуем. Крис сделал это перед 200 зрителей и этот эпизод вошел в фильм.

"Мир юрского периода", 2015 год / Фото Richouses

"Трудности перевода", 2005 год

"Lost In Translation" показывает отношения между взрослым мужчиной по имени Боб Гаррис и молодой женщиной Шарлоттой, которые оказались вместе в чужой стране. Без сомнения гениальные Билл Мюррей и Скарлет Йоханссон оживляли этих персонажей в Токио. В конце фильма он трогательно прощается с ней и целует.

"Трудности перевода", 2005 год / Фото Richouses

Он ей не сказал

На самом деле актриса даже не подозревала, что ее партнер собирается сделать это. В конце концов, поцелуй не был частью сценария. Билл Мюррей неожиданно решил добавить перчинки в фильм. Режиссеру Софии Коппола очень понравился такой выпад актера, а реакция Скарлет Йоханссон лишь улучшила ситуацию.

"Трудности перевода", 2005 год / Фото Richouses

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"Секретные материалы", 1993 – 2018 годы

Фокс и Скалли вместе исследовали различные необычайные явления. Несмотря на то, что между Дэвидом духовным и Джиллиан Андерсон существовала удивительная химия, создатель сериала сказал, что ему не нравится мысль о горячих отношениях между ними.

"Секретные материалы", 1993 – 2018 / Фото Richouses

Творец был против

Вот почему поцелуй главных героев в седьмом сезоне сильно удивил зрителей. Фокс и Скалли были в альтернативной вселенной, когда слились в долгожданном поцелуе. Наконец поклонники получили то, чего так долго ждали.

"Секретные материалы", 1993 – 2018 / Фото Richouses