Не по сценарию: 5 фильмов, в которых актеры импровизированно целуются
Романтические сцены в кино часто являются частью сценария. Однако, случаются ситуации, когда актеры позволяют химии управлять собой. Вы никогда бы не догадались, что эти поцелуи на экране не должны были происходить.
Источник:Richouses
Со временем такие сцены стали самыми знаковыми моментами в кино. Поверьте, вы будете сильно удивлены, услышав, что эти сцены поцелуев были импровизированными. В конце концов, это лишь свидетельствует о том, что для создания хорошего фильма нужна командная работа актеров, режиссеров, редакторов и всех остальных членов съемочной группы.
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"Лучший стрелок", 1986 год
Оригинальное название "Top Gun". В фильме есть Келли Макгиллис, играющая Чарли, и Том Круз в роли Маверика. Она говорила ему, что хочет держать свои чувства к нему в тайне, когда он перебивает ее поцелуем! Этот сладкий момент определил отношения между героями, но его не было в оригинальном сценарии.
"Лучший стрелок", 1986 год / Фото Richouses
Предполагалось закончить разговором
Правда заключается в том, что их разговор должен был быть своеобразным выводом. Однако актер забыл свою реплику, которую должен был сказать. Вместо того, чтобы начать сначала, он просто поцеловал героиню. В конце концов, режиссеру это понравилось больше, чем оригинальный план.
"Лучший стрелок", 1986 год / Фото Richouses
"Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год
Вы помните сцену, в которой Люку пришлось попрощаться с принцессой Леей? Перед тем, как Марк Хэмилл уходит, он целует в лоб Кэрри Фишер. Актер сказал, что это был настоящий поцелуй в нужный момент.
"Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год / Фото Richouses
Слишком много эмоций, чтобы наблюдать
Пока Марк Хэмилл думал о том, как его герой Люк прощался с ней навсегда, он почувствовал прилив эмоций. Он уже давно играл этого персонажа, поэтому неудивительно, что у него возникли такие чувства. К сожалению, актриса Кэрри Фишер умерла до выхода фильма, поэтому актер больше не мог смотреть эту сцену.
"Звездные войны: Последние джедаи", 2017 год / Фото Richouses
"Мир юрского периода", 2015 год
Если вы смотрели "Мир Юрского периода", то должны помнить о расхождении между Оуэном Грейди и Клэр Диринг. Несмотря на то, что сценарий не предусматривал поцелуя между Крисом Праттом и Брайс Далласом Ховардом, этот эпизод запланировали заранее. Единственная, кого это удивило, была актриса.
"Мир юрского периода", 2015 год / Фото Richouses
Она не знала
В последний день съемок режиссер попросил Криса Пратта, возможно, поцеловать его партнершу для последнего дубля. Собственно говоря, план состоял в том, чтобы удивить ее поцелуем. Крис сделал это перед 200 зрителей и этот эпизод вошел в фильм.
"Мир юрского периода", 2015 год / Фото Richouses
"Трудности перевода", 2005 год
"Lost In Translation" показывает отношения между взрослым мужчиной по имени Боб Гаррис и молодой женщиной Шарлоттой, которые оказались вместе в чужой стране. Без сомнения гениальные Билл Мюррей и Скарлет Йоханссон оживляли этих персонажей в Токио. В конце фильма он трогательно прощается с ней и целует.
"Трудности перевода", 2005 год / Фото Richouses
Он ей не сказал
На самом деле актриса даже не подозревала, что ее партнер собирается сделать это. В конце концов, поцелуй не был частью сценария. Билл Мюррей неожиданно решил добавить перчинки в фильм. Режиссеру Софии Коппола очень понравился такой выпад актера, а реакция Скарлет Йоханссон лишь улучшила ситуацию.
"Трудности перевода", 2005 год / Фото Richouses
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"Секретные материалы", 1993 – 2018 годы
Фокс и Скалли вместе исследовали различные необычайные явления. Несмотря на то, что между Дэвидом духовным и Джиллиан Андерсон существовала удивительная химия, создатель сериала сказал, что ему не нравится мысль о горячих отношениях между ними.
"Секретные материалы", 1993 – 2018 / Фото Richouses
Творец был против
Вот почему поцелуй главных героев в седьмом сезоне сильно удивил зрителей. Фокс и Скалли были в альтернативной вселенной, когда слились в долгожданном поцелуе. Наконец поклонники получили то, чего так долго ждали.
"Секретные материалы", 1993 – 2018 / Фото Richouses
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